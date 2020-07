Pronto soccorso pediatrico, guida alle strutture d'mergenza per bambini a Bari

La salute di ognuno di noi è importante e in particolare quella dei bimbi. In caso di emergenza, sapere su quali strutture poter contare a Bari può fare la differenza.

Cosa è il pronto soccorso pediatrico

Si tratta di una struttura ospedaliera o clinica che garantisce esclusivamente il trattamento specializzato delle emergenze, delle urgenze e di tutte quelle condizioni patologiche che richiedono una risposta rapida, a volte immediata, come possono essere gli interventi diagnostici, terapeutici o addirittura chirurgici.

Ogni volta che compaiono sintomi, di solito in maniera repentina, che modificano la sensazione “di stare bene” e che riguardano lo stato di coscienza, l’equilibrio psichico, la funzione motoria o la sensibilità, la respirazione, la capacità di compiere degli sforzi, la normale funzione intestinale o urinaria, e ogni qual volta compaia un dolore mediamente intenso a livello di torace, addome, cranio e quando si è subito un trauma in grado di provocare lesioni. E' bene dunque non intasare i pronto soccorso e raggiungerlo solo in caso di problemi acuti urgenti e non risolvibili dal medico di famiglia, dal pediatra o dai medici di continuità assistenziale (ex guardia medica).

Strutture di riferimento

Il Pronto soccorso pediatrico dell’ Ospedale San Paolo di Bari Via Capo Scardicchio. La struttura accoglie e valuta bambini e ragazzi 24/24 ore 7 giorni su 7 per tutte le patologie pediatriche acute, croniche e croniche riacutizzate. Il servizio è rivolto ai bambini di età compresa da 0 a 14 anni.

Pronto Soccorso Ospedaletto - Giovanni XXIII Bari Via Amendola, 207 Bari

Altri riferimenti su Bari:

Mater Dei Hospital Via Samuel F Hahnemann, 10

Ospedale Di Venere Pronto Soccorso Via Ospedale di Venere, 1

Policlinico di Bari Piazza Giulio Cesare, 11