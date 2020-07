Elenco delle sale per feste dei bambini a Bari

Le feste di compleanno sono una grande gioia per i piccoli. Forse i genitori non direbbero altrettanto se si pensa a cosa potrebbe succedere in casa con una trentina di bimbi scatenati: macchie dappertutto, chiasso infernale, casa a soqquadro e qualche piccolo danno a cui porre rimedio. Ecco che le sale attrezzate possono rappresentare un'ottima soluzione, sono gli ambienti ideali dove poter far divertire i bimbi, hanno spesso l'animatore e sono sicuramente più spaziose per ospitare un gran numero di piccolini in preda a raptus di euforica felicità (diciamo pure così). Le sale sono spesso organizzate anche con un catering e pulizia post festa per cui non bisogna pensare a nulla.

I Costi? dipende dal giorno della settimana e dal'orario. Per risparmiare qualcosa, si può scegliere anche la domenica mattina. In genere i prezzi variano in base alla grandezza della sala e ai vari optional che richiederete.

Quindi se state pensando di organizzare una festa esplosiva per i vostri figli e non sapete dove e come cercare il luogo che fa per voi vi suggeriamo qualche riferimeto utile sul territorio di Bari tra organizzatori e sale:

Il Giardino delle feste Via Natale Pisicchio, 18/a/b

Ludoteca Il Cappellaio Matto - Animazione Feste - Campi Estivi - Invernali - Baby Parking - Via Nicola Angelini, R/2

Play Planet Bari Via Napoli, 351-353

PartiesMama The Hub, Fiera del Levante

PlayPark Via delle Murge, 62A

Mariclown Piazza Luigi di Savoia, Sottopassaggio Duca degli Abruzzi, 25

Coco's Party Via Giovanni Amendola, 112

Aria di Festa Via Giuseppe Fanelli, 215b

La Fabbrica di Alessandro Via Giovanni Casalino, 150

I Colori Del Sole Executive Center, Viale Vito Vittorio Lenoci, 10/D

Puglianimazione Via Giustino Fortunato, 2

Gomma Park Bari Via della Costituente, 84/A

Perris Park Viale Madre Teresa di Calcutta, 1