Farmacie in campo anche a Pasqua: gli orari e i servizi di turno a Bari

In piena emergenza sanitaria per la pandemia Covid-19, la farmacia si conferma presidio sanitario importante sul territorio al servizio dei cittadini. “Per essere al fianco di tutta la popolazione e in particolare delle fasce più fragili – dichiara il presidente dell’Ordine dei farmacisti di Bari e Bat, Luigi d’Ambrosio Lettieri - anche in questo momento di grande emergenza, tutta la rete delle farmacie e i farmacisti stanno moltiplicando gli sforzi a supporto del sistema sanitario e del welfare territoriali. In questa direzione, anche in occasione della Santa Pasqua, le farmacie di turno – conclude - continueranno a garantire l’efficienza del servizio e le terapie farmacologiche, come da orari previsti nelle giornate prefestive e festive”.

Di seguito l’elenco delle farmacie di turno a Bari nelle giornate di sabato 11, domenica 12 e lunedì 13:

FARMACIE DI SERVIZIO SABATO 11/04/2020

(ORE 8.30 - 13.00)

QUARTIERI CARRASSI, S. PASQUALE, MUNGIVACCA

BELLISARIO - L.go Ciaia, 10/11

SPADA - P.zza G.A. Pugliese

S. PASQUALE - Via Dei Mille, 131

REGATTIERI - V.le Repubblica, 70

F.CIA DEL BENESSERE - Via Monfalcone, 19 ang. B. Croce

SOLAZZO - Via Fanelli, 213

QUARTIERI PICONE, POGGIOFRANCO

MACARIO - Via G. Petroni, 69/B

CATUCCI - Via Lucarelli, 60

CAVALLO - V.le Papa Pio XII, 48/B

MOREA - Via Campione, 46

BRESCIA - Via Grimoaldo degli Alfaraniti, 8

QUARTIERI JAPIGIA, MADONNELLA

RUBINO - V.le Magna Grecia, 71

FABBRONI - Via Caldarola, 30 bis

LOZUPONE V. - Via Quasimodo, 39

MISCIAGNA - V.le Imp. Traiano, 10/A

AMBROSI - C.so Sonnino, 27/A

QUARTIERE MURAT

BOCCUZZI - C.so V. Emanuele, 149

F.CIA DELLA STAZIONE - Via Sparano, 151

FULLONE - Via Dante, 58

SANTORO - Via Melo, 5

F.CIA DELLA POSTA - Via Nicolai, 81/A

Q.RI LIBERTÀ, S. NICOLA, S. GIROLAMO, STANIC

VIOLANTE - Corso Mazzini 40 ang Via Ravanas

CALÒ - Via Manzoni, 183

LOZUPONE V.D. - Via F. Crispi, 99

DE GIGLIO - Via Maratona, 12 ang. V. Napoli

MELILLO - Via R. Il Normanno, 78

Q.RE CARBONARA

LOIACONO - P.zza Umberto, 88

MENNUNI - Via R. Di Cillo, 6/A

Q.RE PALESE/S.SPIRITO/S. PIO

NEGRO - Via A. Diaz, 52 Palese

ARLARO - Via N. Pisicchio, 18/A

Q.RE S. PAOLO

SCAROLA - Viale Puglia, 8

Q.RE CEGLIE DEL CAMPO

FALAGARIO - Via S. Angelo, 12

Q.RE TORRE A MARE

COLELLA Via A. Valle e Giglioli, 19/D

SERVIZIO POMERIDIANO (13.00 – 15.30)

BELLISARIO - L.go Ciaia, 10/11

CATUCCI - Via Lucarelli, 60

BOCCUZZI - C.so V. Emanuele, 149

VIOLANTE - Corso Mazzini 40 ang Via Ravanas

(15.30 - 19.00)

Q.RI CARRASSI, S. PASQUALE, MUNGIVACCA

BELLISARIO - L.go Ciaia, 10/11

SPADA - P.zza G.A. Pugliese

S. PASQUALE - Via Dei Mille, 131

REGATTIERI - V.le Repubblica, 70

Q.RI PICONE, POGGIOFRANCO

MACARIO - Via G. Petroni, 69/B

CATUCCI - Via Lucarelli, 60

CAVALLO - V.le Papa Pio XII, 48/B

MOREA - Via Campione, 46

Q.RI JAPIGIA, MADONNELLA

RUBINO - V.le Magna Grecia, 71

LOZUPONE V. - Via Quasimodo, 39

MISCIAGNA - V.le Imp. Traiano, 10/A

QUARTIERE MURAT

BOCCUZZI - C.so V. Emanuele, 149

F.CIA DELLA STAZIONE - Via Sparano, 151

FULLONE - Via Dante, 58

Q.RI LIBERTÀ, S. NICOLA, S. GIROLAMO, STANIC

VIOLANTE - Corso Mazzini 40 ang Via Ravanas

CALÒ - Via Manzoni, 183

MELILLO - Via R. Il Normanno, 78

QUARTIERE CARBONARA

LOIACONO - P.zza Umberto, 88

MENNUNI - Via R. Di Cillo, 6/A

QUARTIERE PALESE/S.SPIRITO/S. PIO

ARLARO - Via N. Pisicchio, 18/A

QUARTIERE S. PAOLO

SCAROLA - Viale Puglia, 8

QUARTIERE TORRE A MARE

COLELLA Via A. Valle e Giglioli, 19/D

QUARTIERE CEGLIE DEL CAMPO

FALAGARIO - Via S. Angelo, 12

SERVIZIO NOTTURNO (19.00 - 8.30) con farmacista di guardia all’interno della farmacia

S. NICOLA – Corso Cavour, 53/A (Q.re Murat)

RAGONE – Viale Japigia, 38/G (Q.re Japigia)

DE CRISTO – Via Kennedy , 75/D (Q.re Poggiofranco)

con farmacista reperibile “a chiamata”

FRANCIA - Via Veneto,2/A (Q.re S. Paolo)

MENNUNI - Via R. Di Cillo, 6/A (Q.re Carbonara)

FARMACIE DI SERVIZIO DOMENICA 12/04/2020

(8.30 - 13.00) (15.30 - 19.00)

BELLISARIO - L.go Ciaia, 10/11

SPADA - P.zza G.A. Pugliese

MACARIO - Via G. Petroni, 69/B

CATUCCI - Via Lucarelli, 60

RUBINO - V.le Magna Grecia, 71

BOCCUZZI - C.so V. Emanuele, 149

F.CIA DELLA STAZIONE - Via Sparano, 151

VIOLANTE - Corso Mazzini 40 ang Via Ravanas

MELILLO - Via R. Il Normanno, 78

QUARTIERE CARBONARA

LOIACONO - P.zza Umberto, 88

QUARTIERE PALESE/S.SPIRITO/S. PIO

ARLARO - Via N. Pisicchio, 18/A

Q.RE S. PAOLO

SCAROLA - Viale Puglia, 8

SERVIZIO POMERIDIANO (13.00 – 15.30)

SPADA - P.zza G.A. Pugliese

MACARIO - Via G. Petroni, 69/B

RUBINO - V.le Magna Grecia, 71

F.CIA DELLA STAZIONE - Via Sparano, 151

MELILLO - Via R. Il Normanno, 78

SERVIZIO NOTTURNO (19.00 - 8.30) con farmacista di guardia all’interno della farmacia

S. NICOLA – Corso Cavour, 53/A (Q.re Murat)

RAGONE – Viale Japigia, 38/G (Q.re Japigia)

DE CRISTO – Via Kennedy , 75/D (Q.re Poggiofranco)

con farmacista reperibile “a chiamata”

FRANCIA - Via Veneto,2/A (Q.re S. Paolo)

FARMACIE DI SERVIZIO LUNEDÌ 13/04/2020

(8.30 - 13.00) (15.30 - 19.00)

BELLISARIO - L.go Ciaia, 10/11

SPADA - P.zza G.A. Pugliese

MACARIO - Via G. Petroni, 69/B

CATUCCI - Via Lucarelli, 60

RUBINO - V.le Magna Grecia, 71

BOCCUZZI - C.so V. Emanuele, 149

F.CIA DELLA STAZIONE - Via Sparano, 151

VIOLANTE - Corso Mazzini 40 ang Via Ravanas

MELILLO - Via R. Il Normanno, 78

Q.RE CARBONARA

LOIACONO - P.zza Umberto, 88

Q.RE S. PAOLO

FRANCIA - Via Veneto,2/A

Q.RE PALESE/S.SPIRITO/S. PIO

BELLOCCHI - Via G. Valle, 21

SERVIZIO POMERIDIANO (13.00 – 15.30)

BELLISARIO - L.go Ciaia, 10/11

CATUCCI - Via Lucarelli, 60

BOCCUZZI - C.so V. Emanuele, 149

VIOLANTE - Corso Mazzini 40 ang Via Ravanas

LOIACONO - P.zza Umberto, 88

MENNUNI - Via R. Di Cillo, 6/A

SERVIZIO NOTTURNO (19.00 - 8.30) con farmacista di guardia all’interno della farmacia

S. NICOLA – Corso Cavour, 53/A (Q.re Murat)

RAGONE – Viale Japigia, 38/G (Q.re Japigia)

DE CRISTO – Via Kennedy , 75/D (Q.re Poggiofranco)

con farmacista reperibile “a chiamata”

FRANCIA - Via Veneto,2/A (Q.re S. Paolo)

CRISTIANI - Via Umberto Minervini, 27 (Q.re Loseto)

