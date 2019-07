Eco party: come organizzare una festa di compleanno 'Plastic Free'

Organizzare una festa di compleanno per i propri figli o amici porta sempre molta gioia. Oltre alla felicità del momento si aggiunge la premura di realizzare, per quanto è possibile, un party senza sprechi e plastic free.

Lo spreco, spesso, consiste in tutto quello che è accessorio: i bicchieri di plastica usati un minuto e subito buttati, le stoviglie usa e getta e le decorazioni a volte eccessive. Eppure basta davvero poco per migliorare. Esistono delle utili alternative per organizzare una festa ecosostenibile. Seguite le nostre indicazioni.

Potreste ad esempio iniziare dagli inviti: tutti usiamo il computer e siamo sempre connessi. Potreste mandare l'invito attraverso Whatsapp naturalmente. Non usate carta e cartoncino, ma realizzate in modo facile, veloce, economico e green una simpatica cartolina in formato jpeg con tutte le informazioni necessarie e un'illustrazione a piacere a seconda del tema della festa.

Passiamo al buffet: anche in questo caso cercate di organizzarvi e preparate tutto 'Home made'. Magari lasciatevi aiutare da qualche amico/a o parente. Qui in Puglia abbiamo tutti delle brave mamme o nonne che sono anche delle cuoche eccezionali. Anche gli uomini non sono da meno, bravi se non di più, in cucina.

Per quanto riguarda le stoviglie potete acquistare piatti e posate compostabili, in fibra di cellulosa e PLA

Le stoviglie, come i bicchieri sono compostabili e biodegradabili. Li potete trovare ovunque dai piccoli negozi bio ai grandi supermercati. Possono essere in:

polpa di cellulosa – i più diffusi – ovvero fibre derivanti dalla lavorazione del legno, completamente naturale e compostabile, e resistente fino a 200°;

– i più diffusi – ovvero fibre derivanti dalla lavorazione del legno, completamente naturale e compostabile, e resistente fino a 200°; bagassa , una sostanza vegetale prodotta a partire dalla canna da zucchero: sana, atossica e durevole, oltre che resistente alle alte temperature;

, una sostanza vegetale prodotta a partire dalla canna da zucchero: sana, atossica e durevole, oltre che resistente alle alte temperature; PLA (acido polilattico), un polimero vegetale ricavato da amidi e zuccheri di mais, canna da zucchero e radici di tapioca che vengono già coltivati per scopi industriali, perciò a zero impatto ambientale;

Nei negozi NaturaSì di Bari e provincia sono in vendita quelli in biopolimeri o con fibre vegetali. Alla Coop si possono acquistare i piatti e i bicchieri in PLA di ViviVerde.

Per evitare ulteriori sprechi ogni invitato alla festa può scrivere con un pennarello il proprio nome sul bicchiere. Per quanto riguarda i tovaglioli questi possono essere acquistati in carta riciclata colorata e i cucchiaini per la torta sempre biodegradabili, in PLA.

Per chi ama gli effetti speciali ma vuole comunque mantenersi nella sfera green, le bolle di sapone e le stelline filanti, al momento della torta, sono un'ottima alternativa ai palloncini in plastica. Tuttavia esistono dei palloncini ecofriendly che si possono acquistare sul sito di Givi: qui si può trovare un’ampia selezione di palloncini realizzati in lattice di gomma naturale, quindi biodegradabili smaltibili nell' umido. Anche sul sito di Amazon ci sono diverse alternative come i palloncini in lattice Belbal oppure palloncini colorati in lattice Aookey.

E le candeline sulla Torta? Sapete, ci sono quelle di soia, vegetali e profumate, e soprattutto eco-friendly della Rebecchi e Torta Natura.

Tre, due, uno... Go!