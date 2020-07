Comunità di recupero: indirizzi e numeri utili

Il problema delle dipendenze dalle sostanze alcoliche e psicoattive è una realtà purtroppo che riguarda molti giovani e non solo. E' importante far conoscere ai ragazzi ed anche ai genitori, educatori e a tutti coloro che a vario titolo sono a contatto con i giovani, le varie droghe e i loro effetti e ogni sorta di dipendenza da alcol. Una buona informazione e conoscenza su queste tematiche può fare la differenza. A Bari e provincia ci sono una serie di centri specializzati che accolgono i giovani e meno giovani con problemi di tossicodipendenza e alcolismo per aiutarli ad affrontare questi problemi e a risolverli: ecco le comunità di recupero a Bari e provincia.

Comunità terapeutiche di Bari e della provincia

Bari

CAPS

Tipologia: CENTRO AIUTO PSICO SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE

Indirizzo: Via Beethoven, 1 - Bari

Tel: 080/5383399

Fax: 080/5370000

A.P.RI

Tipologia: ASSOCIAZIONE PUGLIESE RILANCIO PROGETTO UOMO ONLUS

Rete o associazione di appartenenza: FICT

Indirizzo: Via Imperatore Traiano, 17 - Bari

Tel: 080/5493026 - 5491426

Fax: 080/5493312

Sito Web: http://web.tiscali.it/apri_onlus/ - https://www.fict.it/2011/02/bari/

Altamura

SPAZIO ESSE

Tipologia: COOPERATIVA SOCIALE

Indirizzo: Via P.Sabini, 6 - Altamura

Tel: 080/3144574

Conversano

TESEO - IL FRANTOIO

Tipologia: SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.

Indirizzo: Strada Provinciale per Monopoli 29A - Conversano

Tel: 080/4086322

Sito Web: http://www.coopteseo.it/

Gioia del Colle

COMUNITÀ FRATELLO SOLE

Tipologia: COMUNITÀ PSICOTERAPEUTICA

Rete o associazione di appartenenza: COOPERATE

Indirizzo: Via Vecchia Matera Km. 10,400 - 70023 - Gioia del Colle

Tel: 080/3499266 – 080/3499097

Fax: 080/3499266

Sito Web: http://www.cooperate.it

Giovinazzo

COMUNITÀ TERAPEUTICA DI GIOVINAZZO

Tipologia: COMUNITÀ TERAPEUTICA RESIDENZIALE

Indirizzo: SS. 16 Km 788,200 - 70054 - Giovinazzo

Gravina di Puglia

LA FAMIGLIA

Tipologia: ASSOCIAZIONE

Indirizzo: Via Ingannamorte, 29 - Gravina di Puglia

Tel: 080/854251

Monopoli

COMUNITÀ INCONTRO - MONOPOLI

Tipologia: COMUNITÀ TERAPEUTICA

Rete o associazione di appartenenza: Comunità INCONTRO

Indirizzo: C.da Macchie di Monte - S.P. Francisto Mare - Monopoli

Tel: 3346497860

Sito Web: http://www.comunitaincontro.org/

DIGNITAS HOMINIS

Tipologia: ASSOCIAZIONE

Indirizzo: Via S.Domenico, 18c - Monopoli

Tel: 080/9306321

Ruvo di Puglia

C.A.S.A - DON TONINO BELLO

Tipologia: ASSOCIAZIONE

Indirizzo: Str. Prov.le Ruvo-Calendano (Zona Rurale), 153 - Ruvo di Puglia

Tel: 080/3611233

Fax: 080/3611233

Terlizzi

CLAD

Tipologia: ENTE AUSILIARIO TERRITORIALE

Indirizzo: Largo Pappagallo, 11 - Terlizzi

Tel: 080/8814488

Fax: 080/8814488

Triggiano

PHOENIX

Tipologia: SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.

Indirizzo: Via Capurso, 60 - Triggiano

Tel: 0804/771396

Triggiano

VILLA PIERO E ANGELA

Tipologia: COMUNITÀ TERAPEUTICA

Rete o associazione di appartenenza: EMMANUEL

Indirizzo: S.P. per San Giorgio, 60 - 70019 - Triggiano

Tel: 0832/351340

Fax: 0832/352562

Sito Web: http://www.comunita-emmanuel.org

I Ser.D. e Dipartimenti delle Dipendenze

I Ser.D. sono i servizi pubblici per le dipendenze patologiche del Sistema Sanitario Nazionale, istituiti dalla legge 162/90. Ai Ser.D. sono demandate le attività di prevenzione primaria, cura, prevenzione patologie correlate, riabilitazione e reinserimento sociale e lavorativo.

Tutto ciò in collaborazione e sinergia con le comunità terapeutiche, le amministrazioni comunali e il volontariato.

I Ser.D. dovrebbero esser tutti oggi inseriti nei Dipartimenti delle Dipendenze e dovrebbero godere di autonomia tecnico gestionale, essere ben distinti e non inglobati nei Dipartimenti di Salute Mentale ed avere un assetto organizzativo autonomo e di tipo strutturale (avendo quindi un proprio budget ed una propria responsabilità di spesa).

Dove sono i Ser.D.

I Ser.D. sono attivi all'interno dei dipartimenti delle dipendenze delle ASL. Ogni Distretto Sanitario (o ogni 100.000 abitanti circa) di norma comprende un Ser.D. In Italia sono attivi oltre 550 Ser.D. E' possibile consultare l'elenco completo dei Ser.D. sul territorio nazionale (con i relativi recapiti) attraverso il database dedicato.

Chi opera nei Ser.D.

I Ser.D. dispongono di una propria dotazione organica comprendente diverse figure professionali qualificate e specializzate: medici, psicologi, assistenti sociali, educatori, infermieri, amministrativi, ed altro personale di supporto.

Come operano i Ser.D.

In generale attuano interventi di primo sostegno ed orientamento per i tossicodipendenti e le loro famiglie, specialmente nei confronti delle fasce giovanili della popolazione. In particolare operano accertamenti sullo stato di salute del soggetto da trattare e definiscono programmi terapeutici individuali da portare avanti nella propria sede operativa o in collaborazione con una comunità terapeutica accreditata (mediante programmi residenziali o semi residenziali variamente articolati).



Quando è perché rivolgesi al Ser.D.

E indicato rivolgersi al Ser.D. quando vi sia un uso di sostanze occasionale, abituale o quotidiano (e quindi con uno stato di dipendenza). È consigliato rivolgersi al Ser.D. comunque, anche quando vi sia solo il sospetto di uso di sostanze al fine diagnosticare precocemente l’eventuale utilizzo o stato di dipendenza (soprattutto se la persona interessata è minorenne). I familiari possono trovare anche utili consigli ed orientamenti su come gestire queste problematiche nel modo migliore.

Cosa può fornire il Ser.D.

I Ser.D. forniscono prestazioni diagnostiche, di orientamento e supporto psicologico (di vario tipo e grado) e terapeutiche relative allo stato di dipendenza ed alla eventuale presenza di malattie infettive o patologie psichiatriche correlate.

I I Ser.D. e Dipartimenti delle Dipendenze a Bari e provincia

ACQUAVIVA DELLE FONTI Ser.T ACQUAVIVA DELLE FONTI

Indirizzo: Via Milano, 21/e - 70021 - ACQUAVIVA DELLE FONTI

Responsabile: Nicola Loglisci

Tel: 080/3077009

Fax: 080/3077044

E-mail: nicola.loglisci@asl.bari.it

ALTAMURA Ser.T ALTAMURA

Indirizzo: Via Piccinni, 32 - 70022 - ALTAMURA

Responsabile: Tommaso Chierico

Responsabile sanitario: Cosimo Losacco

Tel: 080/3108255 - 297 - 299

Fax: 080/3108255 - 97

E-mail: cosimo.losacco@asl.bari.it

E-mail PEC: ddpatologiche.aslbari@pec.rupar.puglia.it

BARI DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE DI BARI

Indirizzo: Via Amendola, 124/C - 70126 - BARI

Responsabile: Antonio Taranto

Tel: 080/5844402

E-mail: antonio.taranto@asl.bari.it

Ser.T BARI

Indirizzo: Via Villari, 17 - 70123 - BARI

Responsabile: Alberto Santamaria

Tel: 080/5530550

Fax: 080/5243198

E-mail: sert.bari@asl.bari.it

BITONTO Ser.T BITONTO

Indirizzo: Via Castellucci, 53 - 70032 - BITONTO

Responsabile: Gaetano Deruvo

Tel: 080/3737262 - 3737102

Fax: 080/3737102

E-mail: sert.bitonto@asl.bari.it

CONVERSANO Ser.T CONVERSANO

Indirizzo: Via F. lli Pascale, 51 - 70014 - CONVERSANO

Responsabile: Antonio Amodio

Tel: 080/4091445 - 410 - 451 - 409

Fax: 080/4091436

E-mail: sert.conversano@asl.bari.it

GIOIA DEL COLLE Ser.T GIOIA DEL COLLE

Indirizzo: Via A. De Gasperi, 30/C - 70023 - GIOIA DEL COLLE

Responsabile: Michele Ramparelli

Tel: 080/3485497

Fax: 080/3484720

E-mail: sert.gioia@asl.bari.it

GIOVINAZZO Ser.T GIOVINAZZO

Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II, 14 - 70056 - GIOVINAZZO

Responsabile: Giuseppina Brizzi

Tel: 080/3357735

Fax: 080/3357730

E-mail: sert.giovinazzo@asl.bari.it

GRUMO APPULA Ser.T GRUMO APPULA

Indirizzo: Via Monteverde, s.n.c. - 70025 - GRUMO APPULA

Responsabile: Donato Pignatelli

Tel: 080/3830830

Fax: 080/3830860

E-mail: sert.grumo@asl.bari.it

MODUGNO Ser.T MODUGNO

Indirizzo: Via X Marzo, 162 - 70026 - MODUGNO

Responsabile: Onofrio Cirillo

Tel: 080/5843040

Fax: 080/5843045

E-mail: sert.modugno@asl.bari.it

MONOPOLI - POLIGNANO A MARE Ser.T MONOPOLI

Indirizzo: Via O. Fiume n. 6 - Monopoli

Responsabile: Eugenia Vernole

Tel: 080/4149210

Fax: 080/4149278

E-mail: sert.monopoli@asl.bari.it

PUTIGNANO Ser.T PUTIGNANO

Indirizzo: Ospedale San Michele in Monte Laureto - 70017 - PUTIGNANO

Responsabile: Silvana Zanasi

Tel: 080/4050505 - 502 - 540

Fax: 080/4050501

E-mail: sert.putignano@asl.bari.it

RUVO DI PUGLIA Ser.T RUVO DI PUGLIA

Indirizzo: Via I Maggio c/o Ospedale - 70037 - RUVO DI PUGLIA

Responsabile: Vincenzo Leone

Tel: 080/3608246 - 268 - 247 - 265

Fax: 080/3608211

E-mail: vincenzo.leone@asl.bari.it

TRIGGIANO Ser.T TRIGGIANO

Indirizzo: Via Oriente, 14 - 70019 - TRIGGIANO

Responsabile: Giovanna Gagliardi

Tel: 080/4626118

Fax: 080/4626124

E-mail: sert.triggianoaslba@hotmail.it

(Info Politicheantidroga.gov.it)