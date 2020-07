Biblioteche a Bari: sedi e orari

Ecco l'elenco completo delle biblioteche a Bari:

Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti

Via Pietro Oreste, 45

email:bn-ba@beniculturali.it

PEC mbac-bn-ba@mailcert.beniculturali.it

telefono: (+39) 080 2173111

ORARI: BIBLIOTECA

lunedì - venerdì 7.30-19.00

sabato 7.30-13.30

Biblioteca Ragazzi/ragazze

ORARI:

Ottobre – Maggio: mart - merc ore 9-13 ; mart – giov - sab ore 16-19; dom ore 10-13;

Giugno – Settembre: dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 20; sabato dalle 17 alle 20

Info

Parco di Largo 2 Giugno (ingresso Viale della Resistenza)

tel. 080 9262102 - biblioteca@progettocitta.org

fb page: Biblioteca dei Ragazzi-e Bari

Biblioteca per la cultura e per le arti (già De Gemmis) - Santa Teresa dei Maschi

Strada Lamberti 4

ORARI:

dal lunedì al giovedì : ore 8.30-14.00; 15.00-18.00

il venerdì : ore 8.30-14.00

Durante il periodo estivo gli orari potrebbero subire variazioni che verranno comunicate tempestivamente su questa pagina e sulla nostra pagina facebook.

Tel. 080 541.25.96

E-mail: info@bibliotecametropolitana.bari.it



Biblioteca Gaetano Ricchetti

Via Sparano, 145

ORARI:

Dal lunedì al giovedì , dalle ore 8:30 alle 13:30 , e dalle ore 16:00 alle 18:30 .

al , dalle ore alle , e dalle ore alle . Il venerdì dalle ore 8:30 alle 13:30.

La Biblioteca rimane chiusa nel mese di agosto.

Tel/Fax (+39) 080 521 21 45

E-mail info@bibliotecaricchetti.it

BibliotecaMultimediale del Consiglio regionale “Teca del Mediterraneo”

Via Giovanni Gentile, 52

ORARI: Dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 18.00 e il primo sabato di ogni mese dalle 09.00 alle 13.00; dalle 09.00 alle 13.00 il 24 e il 31 dicembre.

Chiusura. Giorni festivi, il sabato (escluso il primo di ogni mese ) e il mese di agosto.

Ulteriori eventuali chiusure sono segnalate con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi nel sito web e in sede, salvo cause di forza maggiore.

Il Dirigente della Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio Regionale della Puglia può disporre limitazioni temporanee di accesso per motivazioni contingenti.

info

biblioteca@consiglio.puglia.it

tel. 080 540 2770

Sito internet: https://biblioteca.consiglio.puglia.it/home

Biblioteca Sportiva Regionale del Coni

Via Madonna dell’Arena, 13 (c/o Stadio della Vittoria)

ORARI: dal martedì al venerdì ore 16.00-18.00.

Tel. 080 535.11.44 - Fax 080 535.11.17

E-mail: scuola sport@conipuglia.it e puglia@coni.it segreteria@conipuglia.it

Biblioteca Fondazione Gianfranco Dioguardi

BARI

C/O UNI.VERSUS Csei 70016 Bari

Viale Japigia 188

Tel. +39.080.5504911 Fax +39.080.5504921

Centro documentazione per la formazione sociale

Piazza Romita Parrocchia San Paolo (c/o la Fondazione Giovanni Paolo II)

e-mail: biblioteca@fgp2.it

tel: 080.9758762

Sito internet: www.fondazionegiovannipaolo2.it

Aperto su prenotazione.

Biblioteca Basilica San Nicola

Basilica Pontificia San Nicola Bari, Largo Elia Abate, 70122 Bari BA

Recapito telefonico: 080.573.72.57; 349.532.1996

e-mail: gcioffari@libero.it

