I Musei di Bari con sconti studenti

La nostra Bari offre la possibilità di visitare numerosi musei e palazzi, siti e luoghi ricchi di storia e cultura. Non solo i grandi maestri della pittura e dell’arte contemporanea ma anche geo-paleontologia e archeologia offrendo a grandi e piccini un grande patrimonio culturale ricco di fascino per la stupenda fusione tra territorio e storia. Gli ingressi nei vari musei sono a prezzi accessibilissimi con ulteriori sconti per gruppi di scolaresche e studenti in generale.

- Area Archeologica di Sa Pietro Piazza San Pietro Telefono:+39 080 5412596

da Lun. a Gio. 11.00-18.00 Dom.11.00-14.00

- Castello Svevo di Bari Piazza Federico II di Svevia, 4 Telefono:+39 080 528 6210

Aperto tutti i giorni 8.30-19.00

Biglietto d'ingresso Intero: € 3,00 Ridotto: € 1,50 Sito web

- Cimitero Monumentale di Bari Via F. Crispi, 257 Telefono:+39 080 5776363

Aperto tutti i giorni 7.00-17.00

Dom. e Festivi 7.00-13.00

- Basilica di San Nicola di Bari Largo Abate Elia, 13 Telefono:+39 080 5737111

da Lun. a Sab. 7.00-20.30 Dom. 7.00-22.00 Biglietto d'ingresso Gratuito

- Cittadella Mediterranea della Scienza Viale Biagio Accolti Gil, 2 Telefono:+39 080 5348482

da Lun. a Sab. 9.00-18.00 Sito web

Gipsoteca del Castello Normanno Svevo Piazza Federico II di Svevia, 4 - Castello Svevo Telefono:+39 080 5286210

Aperto tutti i giorni

10.30-17.00

Biglietto d'ingresso Intero: € 3,00 Ridotto: € 1,50

- Museo Archeologico di Santa Scolastica Largo Monsignor Tommaso M. Ruffo, 73 Telefono:+39 080 5412596 Fax:+39 080 5412595

Ingresso con visita multimediale

Biglietto intero: 5 euro

Biglietto ridotto: 3 euro

Biglietto per le scolaresche: 3,00 euro a studente.

Per gruppi è consigliata la prenotazione.da Lun. a Sab. 10.00-17.00 Dom. 10.00-14.00 Giorno di chiusura: Mar.

- Museo della Cattedrale di San Sabino Largo Sabino, 7 - Seminario Vescovile Telefono:+39 8005 210064

Aperto tutti i giorni 9.00-19.00

Biglietto d'ingresso Offerta libera

- Museo dell’Acquedotto Pugliese Via Salvatore Cognetti, 36 Telefono:+39 080 5723111

Sab. Dom. 10.00-12.00 Su prenotazione Sito web

- Museo Diocesano di Bari Strada dei Dottula Telefono:+39 080 5210064 e Fax:+39 080 5244450

Lun. Gio. Dom. 10.00-20.00 Sab. 10.00-13.00 Sito web

- Museo Etnografico Africano Via Bellomo, 94 - Convento dei Frati Cappuccini Telefono:+39 080 5610034 - 37 e Fax:+39 080 5610051

Lun. e Ven. 9.00-12.00 Altri giorni su richiesta Giorno di chiusura: Sab. Dom.

Biglietto d'ingresso Gratuito Sito web

- Museo Nicolaiano Largo Abate Elia, 13 Telefono:+39 080 523142

Aperto tutti i giorni 11.00-18.00 Giorno di chiusura: Mer.

Biglietto d'ingresso Intero: € 3,00 Ridotto: € 2,50 Sito web

- Museo Storico Civico di Bari Strada Sagges, 13 - Città vecchia Telefono:+39 080 5772362 e Fax:+39 080 5772362

Lun-Mer-Gio: 10.00-18.00

Ven-Sab: 10.00-19.00

Dom: 10.00-14.00

Mar: Chiuso

Biglietti:

Intero: €5,00

Ridotto: €3,00

Visite guidate (su prenotazione):

€30

Sito web

- Palazzo Fizzarotti

Corso Vittorio Emanuele

Palazzo Fizzarotti e aperto a viste guidate dei luoghi storici. Le visite sono per appuntamento con gruppi a numero ridotto.

Per informazioni contattare le associazioni abilitate.

- Palazzo Simi Strada Lamberti, 1 Telefono:+39 080 5275451

Biglietto d'ingresso Gratuito

- Piccolo Museo didattico del Cinema

Piazzetta Eleonora Telefono:+39 080 5304745

da Lun. a Ven. 9.00-13.00 Mar. e Gio. 16.00-19.00

su prenotazione

Biglietto d'ingresso Intero: € 5,00 Scuole: € 3,00 Sito web



- Pinacoteca Provinciale "C. Giaquinto" Via Spalato, 19 - Palazzo della Provincia Telefono:+39 080 5412421 e Fax:+39 080 5583401

da Mar. a Sab. 9.00-19.00 Dom. 9.00-13.00

Sito web

Prezzi di ingresso:

Intero € 3,00

Ridotto € 0,50:

- studenti universitari* e di istituti AFAM* (Accademie di Belle Arti e Conservatori Musicali);

- soci COOP* € 2,00;

- soci TOURING*;

- possessori coupon QUI!CULTURA

- giornalisti*;

- insegnanti* accompagnatori di gruppi scolastici;

- guide turistiche* di gruppi con più di tre persone;

* muniti di relativa tessera di iscrizione alla categoria o altro documento equivalente

Gratuito:

- minori di 18 anni e maggiori di 65 anni;

- disabili e loro accompagnatori;

Ingresso libero per tutti: la prima domenica di ogni mese (D. M. MIBACT 27-6-2014 n. 94) e in occasione di eventi, quando espressamente indicati in sede e su locandine e inviti.

La biglietteria chiude 30 minuti prima dell’orario di chiusura

N:B: Si consiglia di verificare la corrispondenza degli orari di apertura contattando direttamente le strutture.