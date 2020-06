Come e dove richiedere un mutuo under 30 anni a Bari

I giovani che decidono di acquistare casa sono di fronte ad un grande passo. Oggi è una decisione davvero coraggiosa soprattutto quando il lavoro diventa sempre più difficle. Tuttavia ci sono diverse banche che offrono la possibilità di affrontare questa scelta offrendo interessanti soluzioni e agevolazioni per tutti i giovani under 30 anni. Insomma, il mutuo under 30 è stata una delle risposte che lo Stato e in modo autonomo alcune banche, hanno offerto per far fronte alla crisi.

Agevolazioni fiscali per acquisto e vendita della prima casa

Per quanto riguarda le agevolazioni per l’acquisto della "prima casa", ricordiamo:

l'applicazione dell’imposta di registro nella misura del 2%;

l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna;

se la vendita è soggetta ad Iva, sono dovute l’imposta di registro, quella ipotecaria e quella catastale nella misura fissa di 200 euro, oltre all’Iva ridotta al 4%.

Queste agevolazioni, però, possono essere applicate solo se l'acquirente soddisfa uno dei seguenti criteri: risiede nel comune in cui è sito l’immobile; si impegna a trasferirvi la residenza entro i successivi 18 mesi dall’acquisto; svolge la propria attività in quel comune.

Anche chi è già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa può avvalersi del beneficio fiscale, a condizione però che la casa posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto, pena la perdita delle agevolazioni usufruite per l’acquisto del nuovo immobile e, oltre alla maggiori imposte e ai relativi interessi, una sanzione del 30%.

Come richiedere il mutuo under 30

Dopo aver scelto la banca, occorre compilare con la massima precisione la domanda di finanziamento, predisposta in forma di questionario, fornendo le seguenti informazioni:

dati anagrafici del richiedente o dei richiedenti il finanziamento;

residenza;

attuale abitazione: se in affitto, in proprietà o se presso terzi;

composizione del nucleo familiare;

persone a carico;

occupazione attuale: se dipendente o lavoratore autonomo;

anzianità di servizio o di lavoro autonomo;

settore lavorativo/produttivo;

se lavoratore dipendente: l'indicazione del datore di lavoro;

qualifica;

reddito netto mensile;

reddito netto annuale;

descrizione dell'unità immobiliare e delle sue pertinenze (superficie totale, coperta e scoperta; fronti stradali; numero piani; anno di costruzione);

valore della costruzione;

dichiarazione di non avere debiti o di averne (in quest'ultimo caso occorre precisare l'importo e l'identità dei creditori).

Con i dati contenuti nella domanda, la banca può esprimere un primo "parere di fattibilità", che in generale dipende da più elementi come il reddito netto del richiedente e dei suoi familiari (nucleo familiare) desunto dalla dichiarazione dei redditi; il valore dell'immobile oggetto del finanziamento; la presenza di garanzie supplementari prestate da terzi (fideiussione, pegno). Se il "parere di fattibilità" è positivo, si passa alla richiesta della documentazione.

Documentazione necessaria

Per quanto riguarda i documenti necessari, occorre presentare:

il certificato di nascita;

certificato di stato civile o estratto dell'atto di matrimonio completo di tutte le annotazioni (l'estratto di matrimonio deve contenere tutte le eventuali convenzioni patrimoniali stipulate fra i coniugi);

nell'ipotesi di persone divorziate o separate legalmente, presentare copia della sentenza del tribunale;

copia della "promessa di vendita" o "compromesso";

planimetria, con l'indicazione delle proprietà confinanti sia dell'immobile sia delle eventuali pertinenze (cantina, solaio, box);

copia del certificato di abitabilità;

copia dell'ultimo atto di acquisto dell'immobile;

se l'immobile è pervenuto per successione occorre presentare il mod. 240 o il mod. 4 dell'ufficio successioni.

Nel dettaglio, poi, i lavoratori dipendenti devono presentare:

dichiarazione del datore di lavoro dell'anzianità di servizio del dipendente;

originale dell'ultimo cedolino dello stipendio e copia del modello CUD (in alternativa copia del mod. 730 o "Unico").

I lavoratori autonomi o liberi professionisti devono presentare:

copie del modello "Unico" (ex. Modello 740);

estratto della Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.AA.);

se professionista, attestato di iscrizione all' Albo professionale cui appartiene.

A questo punto la banca è in grado di deliberare il finanziamento, e ne dà comunicazione immediata al richiedente per fissare la data della stipula dell'atto pubblico di finanziamento (concessione formale del mutuo).

Indirizzi utili

Mediolanum - Mutuo Mediolanum Young“

Sito ufficiale Consap - Fondo di garanzia per la prima casa

Unicredit - Trova il tuo mutuo

Intesa San Paolo - Mutuo Giovani