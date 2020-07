Dove fare volontariato a Bari: la mappa

Il volontariato rappresenta un grande contributo alla socità prestato in modo personale, spontaneo e soprattutto gratuito. Si può svolgere attività di volontariato sia in maniera autonoma che tramite organizzazioni senza perseguire alcun fine di guadagno ma mossi unicamente dal desiderio di aiutare gli altri.

Il volontario, che sia giovane o adulto, svolge attività che aiutano la comunità e favoriscono il bene comune grazie al tempo messo a disposizione e anche grazie alle proprie capacità, sempre in maniera gratuita e spontanea.

A Bari esistono diverse realtà, organizzazioni di volontariato presso cui prestare attività. Lo sportello per il volontariato del comune di Bari risponde in modo più strutturato ed efficiente alle richieste di coloro che vogliono impegnarsi creando contatti con le organizzazioni di volontariato, sempre alla ricerca di nuove "forze" per portare avanti le tante attività. Lo sportello, infatti, si propone da un lato di essere un proficuo e utile punto di incontro tra domanda e offerta di volontari per le organizzazioni di volontariato, dall'altro di favorire la promozione di tutte le iniziative innovative realizzate dalle stesse sul territorio è possibile.

Ecco alcuni riferimenti di Organizzazioni di Volontariato su Bari:

Volontari di Bethesda Piazza Giulio Cesare, 11

Croce Rossa Italiana - Comitato di Bari Piazza Mercantile, 47 e Viale Domenico Cotugno, n. 41

RetakeBari

Unitalsi Corso Italia, 112

Admo Puglia Onlus Piazza Giulio Cesare, 11

A.I. Stom. Associazione Italiana Stomizzati Onlus Viale Orazio Flacco, 24

Casa Della Carita' Via Carlo Perrone, 19 080 523 7547

Ass.Nazionale Oltre Le Frontiere Via Gian Giuseppe Carulli, 60

Associazione Terza Eta'Attiva Per La Solidarieta' Via Michelangelo Signorile, 2, Telefono: 080 554 2406

APLETI Piazza Giulio Cesare, 11, Telefono: 080 557 4324

CIAI - Centro Italiano Aiuti per l'Infanzia Via Giuseppe Bozzi, 15

Auser Largo Ignazio Chiurlia, 5

A.I.S.M. Associazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus Viale Antonio Salandra, 10

Fratres Cons. Prov. Terra Di Bari Via Giovanni Modugno, 51, Telefono: 080 568 1075

Caritas Diocesana Bari - Bitonto Str. dei Gesuiti, 20

Associazione Di Volontariato Anteas-Carbonara Piazza Giuseppe Garibaldi, 98, Telefono: 080 565 3306

Caps Centro Aiuto Psicosociale Soc.Coop.Sociale Onlus Corso Alcide de Gasperi, 320/A, Telefono: 080 502 7425

A.M.A. Cuore Bari Viale Lazio, 5

Ala Azzurra Onlus - Servizio Ambulanza Via Barisano da Trani, 15

Qui potete trovare l'Elenco delle Organizzazioni di Volontariato in base al Comune, al Settore nel quale operano e ai Destinatari delle loro attività.