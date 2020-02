Piatti cotti al punto giusto grazie all'impiego dei termometri da cucina: guida all'acquisto

La cucina è il vostro mondo, amate sperimentare piatti gourmet e nuove ricette? Sicuramente siete anche a conoscenza di strumenti professionali che non possono mancare nella vostra casa, come i termometri da cucina, utensili di precisione per controllare la temperatura di cottura delle varie pietanze. Il termometro professionale ad uso alimentare è indispensabile in cucina per testare con precisione e comodità la temperatura interna degli alimenti, che siano questi solidi o liquidi. Conoscere la temperatura interna degli alimenti per alcuni piatti è essenziale, ciò consente di portare in tavola e servire pietanze valorizzate per come si deve, perché cotte al punto giusto.

Come scegliere il termometro da cucina?

Indispensabile per la preparazione di determinate ricette, per scegliere un termometro da cucina ottimale non è necessario optare per un modello esageratamente costoso. Scegliere un buon termometro professionale è semplice, basta tenere in considerazione alcune caratteristiche fondamentali come:

il modello;

il range di temperatura misurabile;

il materiale.

Materiali e pulizia

I termometri a inserimento, e in generale quelli analogici, sono tutti in acciaio inox 18/10. Questi sono resistenti, duraturi e possono essere igienizzati senza problemi. I termometri digitali, invece, hanno la sonda in acciaio inox 18/10, che entra a contatto con gli alimenti, ma hanno anche una parte del corpo realizzata in ABS con schermo LCD dov'è indicata la temperatura e la batteria. In questo caso, per la loro pulizia si consiglia l'utilizzo di un panno umido.

Come scegliere il modello giusto?

Come avrete già intuito, esistono diverse tipologie di termometri da cucina: a inserimento, a infrarossi, analogico con sonda e digitale con sonda.