Profumo di Natale: come respirare aria natalizia in casa

A Natale le nostre case profumano di festa, la magica atmosfera natalizia è creata grazie agli addobbi, agli alberi e alle numerose decorazioni. A volte però basta anche piccolo dettaglio per rendere ancora più accogliente la nostra casa, ad esempio un buon profumo, magari naturale, può far sentire il nostro benvenuto agli ospiti e può regalare alla nostra abitazione un clima natalizio maggiore, caldo e confortevole.

Il profumo dei dolci

Il profumo dei dolci fatti in casa rievoca il Natale in famiglia, quei momenti di puro relax dove l'importante era stare insieme. Dai classici e tradizionali biscotti di Natale, sono molti i dolci tipici di questo periodo, ideali da gustare in compagnia.

Tisane

Cosa c'è di meglio di una buona e calda tisana da assaporare al calduccio mentre fuori piove? Sono molte le tisane caratterizzate dalla presenza di spezie particolarmente indicate al clima freddo tipico di questo periodo, aromi che profumeranno la vostra casa in un batter d'occhio.

Candele profumate

Ideali per un perfetto clima natalizio sono le candele profumate, magari di colore rosso, oro o argento. Se però siete sensibili alle profumazioni spesso sintetiche di queste ultime, un'alternativa potrebbero essere le candele in cera d’api che profumano di miele e diffondono un odore delicato e persistente anche da spente. Volete decorarle per ottenere, oltre al profumo, anche un aspetto più natalizio? Ecco la nostra guida: Decorazioni fai da te, come realizzare una candela in foglia argento e come realizzare un centrotavola natalizio.

Essenze

Se desiderate una casa profumata a tutte le ore del giorno, potete opatre per delle essenze che regaleranno alla vostra abitazione un'atmosfera meravigliosa. Legno, spezie, cannella, agrumi, resine e vin brulé sono solo alcuni dei sentori che ricordano i mercatini natalizi e le chiacchiere intorno al fuoco davanti a una bevanda calda.