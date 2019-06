Business Plan: cos'è e come scriverlo

'Startup' e 'Business Plan' sono le parole che più abbiamo sentito nominare negli ultimi tempi. Che cosa si intende per Business Plan? Si tratta di un documento, chiamato anche "piano industriale", che descrive un progetto imprenditoriale e che riporta dettagliatamente, in modo quantitativo e qualitativo, le analisi e le strategie future di un'azienda, insieme agli step che andranno eseguiti per raggiungere gli obiettivi. Il Business Plan, infatti, contiene obiettivi, strategie, vendite, marketing e previsioni finanziarie. Questo tipo di documento, spesso, viene utilizzato anche per la richiesta di finanziamenti per le agevolazione all'imprenditoria giovanile.

Le parti di un Business Plan

Il Business Plan è un documento composto da 2 parti:

- una Descrittiva in cui si mostra il progetto, il mercato competitivo e le risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi;

- una parte Numerica con le proiezioni economico patrimoniali e finanziarie prese in esame nella parte descrittiva.

La parte descrittiva. La parte descrittiva del Business Plan è composta da una serie di sezioni dedicate:

. Alla storia dell'impresa, alle opportunità del mercato e ai plus del prodotto o del servizio offerto

. All'imprenditore o al nucleo imprenditoriale, con le esperienze passate e le caratteristiche personali

. Al team imprenditoriale

. Al mercato di sbocco

. Alla concorrenza

La parte numerica. La 2° parte di un Business Plan, detta anche parte numerica, è invece composta da:

. Il piano di vendite

. I costi di produzione

. I costi del personale

. I costi generali

. Il cash flow

. Il conto economico

. Gli indici di bilancio

Nonostante rischino di diventare rapidamente obsoleti, i Business Plan hanno un grande valore se usati correttamente. Rappresentano infatti dei vademecum strutturati dell'azienda o della business idea, e come tali vanno costantemente verificati e aggiornati da ogni imprenditore.