Imprenditoria femminile: tutte le informazioni per avviare una nuova attività a Bari

Attraverso i finanziamenti all'imprenditoria femminile governo nazionale e regioni cercano di incoraggiare la presenza delle donne nelle attività economiche garantendo pari opportunità nell'accesso al mercato del lavoro. A livello nazionale, lo strumento principale per perseguire tale obiettivo è rappresentato dalla legge 215/92, mentre a livello locale le Regioni possono decidere di attivare sportelli dedicati alle donne che vogliano fare impresa per fornire informazioni e consulenze su leggi, bandi è altre opportunità pensate per promovere l'impreditoria "in rosa".

LEGGE 215/92:

LO SPORTELLO DONNA DELLA REGIONE PUGLIA