Incendi boschivi: i comportamenti da adottare

L'estate è la stagione delle passeggiate al mare e delle uscite all'aperto e nei boschi. La nostra bellissima terra è costituita da numerose aree verdi che purtroppo in questa stagione possono essere vittima degli incendi i quali mettono a rischio migliaia di ettari di verde. Esistono quindi dei comportamenti preventivi da adottare importanti per evitare o limitare lo scoppio degli incendi boschivi. Eludere il rischio o segnalare in tempo i focolai può essere determinante per salvaguardare il patrimonio verde e la fauna del nostro Paese.

Come si sviluppa il fuoco

Il fuoco si genera in seguito ad processo chimico dato dalla rapida combustione di combustibile. Nelle nostre campagne e nei nostri boschi troviamo infatti tronchi, erba, cespugli che insieme al calore generato da un fiammifero acceso o un mozzicone di sigaretta o altro più l'ossigena, sono un mix perfetto per dare vita ad un incendio. Inoltre la probabilità che si possa sviluppare un focolaio dipende anche dalla morfologia del territorio e dalle caratteristiche dell'insediamento umano: luoghi affollati e densamente frequentati, occupazione, utilizzazione delle campagne e dell'area pastorale, delinquenza, industria del legno, etc.

Quando poi non è presente una efficace attività di prevenzione e manca un'efficiente organizzazione dell'intervento gli incendi si sviluppano e si propagano con maggiore facilità.

Gli incendi boschivi si generano laddove è presente una vegetazione ad alto rischio di infiammabilità, dove vi è un'elevata densità demografica in prossimità delle zone boscose, dove gruppi di criminalità organizzata controllano il territorio. In più un clima sfavorevole, dato da temperature elevate e vento forte, e un' avversa morfologia del territorio contribuiscono a peggiorare la situazione e a ritardare gli interventi. Ecco alcune indicazioni importanti fornite dalla Protezione civile

Cosa fare in caso di incendi boschivi

Per evitare un incendio



Non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi, possono incendiare l'erba secca;

Non accendere fuochi nel bosco. Usa solo le aree attrezzate. Non abbandonare mai il fuoco e prima di andare via accertati che sia completamente spento;

Se devi parcheggiare l’auto accertati che la marmitta non sia a contatto con l'erba secca. La marmitta calda potrebbe incendiare facilmente l’erba;

Non abbandonare i rifiuti nei boschi e nelle discariche abusive. Sono un pericoloso combustibile;

Non bruciare, senza le dovute misure di sicurezza, le stoppie, la paglia o altri residui agricoli. In pochi minuti potrebbe sfuggirti il controllo del fuoco.



Quando l'incendio è in corso

Se avvisti delle fiamme o anche solo del fumo telefona al numero di soccorso 115 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o, dove attivato, al numero unico di emergenza 112 . Non pensare che altri l'abbiano già fatto. Fornisci le indicazioni necessarie per localizzare l'incendio;

o, dove attivato, . Non pensare che altri l'abbiano già fatto. Fornisci le indicazioni necessarie per localizzare l'incendio; Cerca una via di fuga sicura : una strada o un corso d'acqua. Non fermarti in luoghi verso i quali soffia il vento. Potresti rimanere imprigionato tra le fiamme e non avere più una via di fuga;

: una strada o un corso d'acqua. Non fermarti in luoghi verso i quali soffia il vento. Potresti rimanere imprigionato tra le fiamme e non avere più una via di fuga; Stenditi a terra in un luogo dove non c'è vegetazione incendiabile. Il fumo tende a salire e in questo modo eviti di respirarlo;

Se non hai altra scelta, cerca di attraversare il fuoco dove è meno intenso per passare dalla parte già bruciata. Ti porti così in un luogo sicuro;

L'incendio non è uno spettacolo, non sostare lungo le strade. Intralceresti i soccorsi e le comunicazioni necessarie per gestire l’emergenza.

