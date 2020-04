''La Puglia accanto'', la pagina web di informazioni e notizie su aiuti e iniziative disponibili per affrontare al meglio la fase 2

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano presenta un'ulteriore iniziativa messa in campo dalla Regione a seguito della emergenza COVID 19 che ha prodotto, e sta producendo ancora, effetti negativi non solo in campo sanitario, ma anche in campo economico, sociale e culturale.

L’iniziativa, realizzata con il supporto degli assessori competenti, Raffaele Piemontese, Sebastiano Leo, Mino Borraccino e Loredana Capone, si chiama “PUGLIA ACCANTO, le azioni della Regione a sostegno delle persone, delle imprese, delle scuole, delle università e delle comunità”.

L'emergenza Covid-19, sin dal 26 febbraio quando veniva accertata la positività del primo paziente Covid-19 ricoverato in Puglia, è stata affrontata contestualmente in tutti i suoi effetti negativi, non solo sulla salute pubblica ma anche a livello economico, sociale e culturale. L'impegno di Regione Puglia, di concerto con quello dello Stato centrale, è orientato a disporre misure specifiche sul territorio a sostegno delle famiglie, delle imprese e della tenuta sociale.

Fondamentale in ogni fase dell'emergenza è anche il lavoro di comunicazione necessario affinché i cittadini possano conoscere e trarre beneficio dagli sforzi messi in campo.

La grande mole di iniziative sono da oggi raccolte nella pagina web dedicata http://www.regione.puglia.it/coronavirus/la-puglia-accanto.

Qui di seguito un primo indice delle iniziative intraprese e contenute nella guida “La Puglia accanto”, pur ricordando che l'elenco è in continuo aggiornamento:

- Numero verde dedicato emergenza Covid-19

- La rete del volontariato per i pugliesi nell'emergenza

- Bonus di prima necessità

- Riduzione del superticket

- Semplificazione ricette e ritiro farmaci

- Proroga automatica esenzioni ticket sanitari

- Proroga buoni per celiaci

- Nessuna resta sola - Attività Centri antiviolenza e numero verde

- Sostegno alle imprese con la cassa integrazione in deroga

- Riapro – In collaborazione con il Politecnico. Iniziativa di sostegno alla riconversione aziendale per la produzione di dispositivi di protezione

- Stop a mutui di 3461 imprese

- Pagamenti anticipati ai fornitori delle PA

- Liquidazione compensi agli avvocati del libero foro

- Dilazione pagamenti bollette Acquedotto Pugliese

- Anticipo carburante UMA

- Sospensioni, proroghe e nuove opportunità con i fondi POR 2014-2020

- Semplificazione dei procedimenti nei settori cultura, spettacolo, cinema e audiovisivo

- Eccomi Puglia – Conto corrente per sostenere gli sforzi del sistema sanitario e della Protezione Civile per l’emergenza in Puglia

- Sostegno al mondo dell’istruzione e formazione

Nella guida anche informazioni sul Decreto “Cura Italia” e su tutte le iniziative intraprese a livello nazionale: sospensione mutuo prima casa, congedo parentale, bonus baby-sitting, indennità di 600 euro, cassa integrazione, proroga dei termini per le domande di disoccupazione, moratoria sui prestiti per le imprese, Fondo centrale di garanzia per le Piccole e Medie imprese, garanzia dello Stato a favore della Cassa Depositi e Prestiti, incentivi alle imprese bancarie e industriali, rafforzamento dei Confidi, sospensione delle rate per le imprese beneficiarie della nuova Sabatini, sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, accesso semplificato ai servizi digitali INPS.

Infine, spazio dedicato all’iniziativa di Invitalia che sostiene le aziende che vogliano attivare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro.