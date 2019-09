Lavanderie Self service a Bari

Il principio del Self-service è semplice ed immediato: prendi in affitto quello che ti serve, per il tempo che ti serve, pagando solo il corrispettivo dovuto per quel lasso di tempo dell’effettivo utilizzo. Come per molte cose anche le lavanderie spossono essere condivise e fai da te. C'è un bel risparmio di denaro e di tempo perché ci liberiamo dei problemi legati alla manutenzione, alla pulizia e alle altre innumerevoli cose legate all’acquisto e al possesso di un bene.

Per la lavatrice vale lo stesso discorso. Se ne può fare tranquillamente a meno utilizzando una delle tante lavanderie self service, spesso fornite anche di asciugatrice per un bucato perfetto.

LAVANDERIA Self Service LAVASUBITO C, Via Giulio Petroni, 60

Lavanderia self-service a gettone ad acqua America Via Gioacchino Toma, 64/66

Clean it! lavanderia self service Via Dante Alighieri, 260

Bluwash Corso Benedetto Croce, 57

Lavanderia bollicine di Noel self-service Via Ugo Foscolo, 21

Lavanderia self service profumo di lavanda Via di S. Spirito Mazzini Giuseppe, 212

LAVANDERIA Self Service LAVASUBITO Via F.Lattanzio, 12/c

Lavanderia la Nuova Parisienne Corso Sidney Sonnino, 80

BLUWASH BARI BRIGATA Via Brigata Bari, 15/A