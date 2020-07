Tutto sui centri di orientamento al lavoro: servizi, sedi e orari

Oggi giovani e meno giovani hanno come più grande preoccupazione quella della ricerca di una posizione lavorativa. La ricerca del lavoro richiede impegno, costanza e attenzione. Molti sono costretti ad andar via fuori regione per raggiungere questo obiettivo mentre altri restano in Puglia. Come fare quindi? Come cercare e a chi rivolgersi?

Ecco arrivare in aiuto i centri di orientamento al lavoro per tutti coloro che hanno difficoltà non solo nel trovare una opportunità ma soprattutto nel capire che tipo di lavoro svolgere in base alle loro capacità .

Uno dei riferimenti più importanti a Bari è Porta Futuro, il job centre del Comune di Bari, dove poter fare attività di accreditamento, ricerca attiva del lavoro, matching di domanda-offerta, formazione e approfondimento.

Gli accessi agli uffici pubblici sono regolati all’ingresso, nel rispetto delle regole previste dalla normativa sulla sicurezza, grazie all'ausilio di un operatore che provvederà alla misurazione della temperatura corporea degli utenti che, muniti di mascherina, potranno accedere ai servizi di accreditamento (registrazione) o prima accoglienza anche senza prenotazione, esclusivamente di mattina e con un numero di accessi limitato secondo le disponibilità.

Tutti i servizi in presenza saranno prenotabili contattando i numeri di seguito indicati:

“Accreditamento, accoglienza e prima informazione”

dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 17 (eccetto venerdì)

371 4385315 - 371 4391001 info@portafuturobari.it

(rimane attivo il servizio di accreditamento da remoto con le modalità indicate nell’area dedicata del portale)

“Supporto alla ricerca attiva di lavoro e compilazione guidata Curriculum vitae”

dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e i pomeriggi del martedì e giovedì dalle ore 15 alle 17

371 4385315 - 371 4391001 curriculumelavoro@ portafuturobari.it

“Orientamento”

martedì e giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 17

080 5772660 orientamento@portafuturobari. it

“Lavoro autonomo e creazione d’impresa”

mercoledì dalle ore 9 alle 12

080 5772652 creazioneimpresa@ portafuturobari.it

“Aggiornamento formativo”

dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12e dalle ore 15 alle 17 (escluso venerdì)

080 5772668 formazione@portafuturobari.it

“Servizi per le imprese”

dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e martedì dalle ore 15 alle 17

080 5772664 serviziperleimprese@ portafuturobari.it (servizio per le imprese) o candidaturelavoro@ portafuturobari.it (servizio per i cittadini)

“Servizio di eventi e networking”

dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e martedì dalle ore 15 alle 17

080 5772664 networking@portafuturobari.it

Per ogni ulteriore informazione è possibile chiamare lo 080 5772669/68 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 17 (escluso il venerdì), o inviare una mail a info@portafuturobari.it.

Si ricorda infine che è obbligatorio presentarsi ai servizi muniti di codice fiscale e accedere ai servizi una persona per volta. Inoltre, è possibile richiedere l’annullamento di un appuntamento chiamando almeno 24 ore prima dell’orario stabilito. In caso di ritardo o mancata presenza, l’appuntamento sarà annullato.