Come aprire la Partita Iva

Hai un'attività tutta tua, sei un libero professionista e vorresti aprire la Partita Iva? Sicuramente molti come te hanno deciso di intraprendere questa strada. Pensa che in Italia i lavoratori freelance, tra i 15 e i 74 anni, sono circa 3,7 milioni (dati Eurostat). Ecco i passaggi utili da seguire.In questa guida capiremo meglio quali sono tutti i passi da seguire, i relativi costi e la scelta più conveniente sulla base della propria attività e del proprio reddito.

Le novità del 2019

A partire dal 1° gennaio 2019 sono entrate in vigore importanti novità in merito alla Partita IVA. Prima tra tutte: l'obbligo di fatturazione elettronica e delle nuove regole per l’accesso al regime forfettario, che consente di risparmiare sui costi da sostenere.

Per aprire Partita Iva, potrai scegliere se affidare tutto al tuo commercialista di fiducia (che si occuperà della pratica al costo di 150/300 euro), oppure effettuarla tu in autonomia, senza alcun costo aggiuntivo oltre ai classici bolli e diritti di apertura attività. Se hai scelto di aprire una ditta individuale oppure una partita IVA da libero professionista o di aderire al regime IVA ordinario, cambia poco: la procedura è sempre la stessa.

Il modello AA9/12

Per aprire la partita IVA, devi compilare il modello AA9/12 (che si usa anche per la chiusura della partita IVA) e utilizzare on-line la procedura Comunicazione Unica (detta anche ComUnica) tramite il sito del Registro delle Imprese.

Le tempistiche

Grazie a ComUnica, aprire Partita Iva è abbastanza veloce: di solito basta una settimana.

Ecco che cosa occorre fare:

1. Collegarsi al sito del Registro Imprese e clicca su Area Utente:

2. Effettuare il Login (se sei già un utente registrato) oppure su Registrati (se sei un nuovo utente);

3. Una volta che sei entrato nel servizio, puoi fare la richiesta di apertura della partita IVA compilando il modello AA9/12 direttamente online.