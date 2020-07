Sindacato CGIL a Bari: sedi, orari e informazioni

La Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil) è una associazione che rappresenta i lavoratori ed il lavoro ed è in questo senso la più antica organizzazione sindacale.

Il suo compito di protezione del lavoro viene svolto principalmente attraverso la stipulazione, con le associazioni di categoria, dei contratti di lavoro. Svolge anche un'azione di tutela dei diritti individuali dei lavoratori.

La CGIL in Puglia

La CGIL Puglia basa i propri programmi e le proprie azioni sui dettati della Costituzione della Repubblica e ne propugna la piena attuazione. Considera la pace tra i popoli bene supremo dell'umanità. La CGIL Puglia ispira la sua azione alla conquista di rapporti internazionali in cui tutti i popoli vivano insieme nella sicurezza e in pace, impegnati a preservare durevolmente l'umanità e la natura, liberi di scegliere i propri destini e di determinare le proprie forme di governo, di trarre vantaggio dalle proprie risorse, nel quadro di scambi giusti e rivolti al progresso e allo sviluppo equilibrato tra le diverse aree del mondo, a partire da un rapporto equilibrato tra i paesi industrializzati e quelli del sud del mondo, ad un nuovo ordine economico, ecologico, culturale e in materia di diritti umani. La CGIL Puglia considera la solidarietà attiva tra i lavoratori di tutti i paesi e le loro organizzazioni sindacali rappresentative, un fattore decisivo per la pace, per l'affermazione dei diritti umani, civili e sindacali e della democrazia politica, economica e sociale, per l'indipendenza nazionale e la piena tutela dell'identità culturale ed etnica di ogni popolo...

Sede regionale

Via V. Calace, 4 (Quartiere Stanic) 70132 - BARI

Tel. 080 57 36 111 - Fax 080 57 91 240

e-mail: regionale@puglia.cgil.it

CGIL Bari



Via Natale Loiacono 20/b, 70126 Bari

Tel. 080 5767111 – Fax 080 5794100

e-mail: bari@puglia.cgil.it

sito web: www.cgilbari.it

Qui le sedi degli uffici Caaf CGIL Bari e Provincia