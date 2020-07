Sindacati UIL a Bari: sedi, orari e informazioni

L'Unione Italiana del Lavoro, UIL, è una confederazione sindacale italiana che si aggiunge agli altri già presenti nel territorio (CGIL e CISL).

La UIL si propone l'obiettivo di non tutelare ed assistere semplicemente il lavoratore ed il cittadino ma anche di fare da segretariato sociale e da consulente della famiglia.

Vuole svolgere attività di informazione, assistenza tecnica e soluzioni concrete in materia di sicurezza sociale, previdenza, risparmio e fisco, lavoro e mercato del lavoro, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, diritto di famiglia e delle successioni.

Ammortizzatori sociali

Pensioni

Infortuni, malattie professionali

Cause di servizio ed equo indennizzo

Lavoro domestico

Previdenza complementare nel privato

Maternità e paternità

Colf & badanti

Trattamenti di famiglia

Sanità e malattia

Immigrazione

Prestazioni assistenziali

Disabilità: diritti e tutele

Servizio Civile UILPUGLIA

Attività all’estero

successioni

730

RED

ISEE/ISEU

Invciv

Locazioni

Redditi

iuc/tari/tasi/imu

Inoltre il sindacato dei cittadini è organizzato in 28 aree tematiche tra CST e categorie, che assicurano la difesa contrattuale e vertenziale per i lavoratori di tutti i settori, dall’industria ai servizi, dall’agricoltura al pubblico impiego, nonché dei pensionati. Inoltre tutela i diritti e gli interessi dei giovani, delle donne, dei disoccupati, degli stranieri e più in generale offre assistenza a tutti i cittadini, sia sul posto di lavoro che nei problemi della vita quotidiana.

Contatti

UIL Unione Regionale di Puglia e di Bari

C.so Alcide De Gasperi, 226 70125 – Bari

Telefono: 080 5648991

FAX: 080 5018967

E-mail:info@uilpugia.it

CENTRALINO SEGRETERIA GENERALE

tel. 080.5018968 – 080.5648982 – 080.5648991

Fax: 080.5043005

SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SEGRETARIO GENERALE

Tel. 080.5648991

Email: info@uilpuglia.it – PEC: segreteria@pec.uilpuglia.it

CENTRALINO CENTRO SERVIZI

Tel. 080.5027932 – 080.5025676 – 080.5010034

Fax: 080.5028948

Email: centroservizi@uilpuglia.it

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Qui le sedi degli uffici Caf CISL Bari e Provincia