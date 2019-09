Lunch box o schiscetta? Non importa, basta che sia buono e sano

Accade con più frequenza portare il pranzo al lavoro, una sana abitudine tornata in voga soprattutto perchè si ha sempre più l'esigenza di mangiare sano e magari di risparmiare. Il segreto è organizzarsi! Che si voglia chiamare schiscetta o lunch box, in questi contenitori possiamo mettere i nostri cibi preferiti. Ci possiamo permettere di stare bene, di prenderci una giusta pausa pranzo e di soddisfare tutte le nostre esigenze alimentari: ottimo per chi segue una dieta, per chi ha delle intolleranze e per chi vuole mangiare bene.

Lunch box, cosa sono

Le lunch box sono ormai diffusissime, le troviamo in tutti i negozi di casalinghi. Grandi o piccoli, con più o meno scomparti, in plastica o in alluminio, colorati o con uno stile più serio, insomma è impossibile non trovare un porta pranzo che fa al caso nostro. Addirittura alcuni sono dotati di piccole posate, altri invece hanno la chiusura ermetica.

Quale scegliere?

Vista la vasta scelta, quale lunch box scegliere? Per prima cosa valutiamo la sua grandezza e il nostro appetito. Anche il materiale con cui è fatto il porta pranzo è un parametro da tenere in considerazione, se vogliamo mettere dentro del cibo da riscaldare nel microonde dell’ufficio, è meglio preferire dei materiali plastici adatti a questo scopo. Se siamo soliti preparare diverse pietanze è meglio scegliere una lunch box con diversi scomparti, mentre se vogliamo portare al lavoro delle zuppe o delle minestre è meglio scegliere dei contenitori con chiusura ermetica.

Lunch box termica

Se nel posto di lavoro non abbiamo a disposizione un microonde, scegliamo una lunch box termica che mantiene caldo il cibo. Allo stesso modo se vogliamo portare al lavoro della frutta o dello yogurt, sistemiamoli in una borsa termica con dei ghiaccioli refrigeranti.

Cosa mettere nelle lunch box?

Nella lunch box possiamo mettere davvero di tutto: pasta, riso, insalate, carne, pesce, frutta, dolci, insomma praticamente quasi tutto quello che mangeremmo a casa. Ovviamente ci sono alcuni cibi che si prestano meglio a questo scopo, insalate di riso, torte salate, frittate, pasta fredda, in generale tutti quei cibi “facili” da mangiare e che possono essere tranquillamente preparati il giorno prima. Se portiamo con noi dell’insalata, è meglio condirla direttamente sul posto di lavoro, per mantenerne la freschezza e la fragranza. Non dimentichiamo, quindi, di portare anche delle bottigliette con l’olio, l’aceto e i vari condimenti.