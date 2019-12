Macchina per il pane: le caratteristiche per fare un pane come quello comprato dal fornaio

Il pane è l'alimento base della cucina pugliese, buonissimo quello casereccio. Infatti poterlo preparare in casa è una vera e propria delizia. La macchina per il pane è un piccolo e utile elettrodomestico che impasta, lievita e cuoce il pane. È sufficiente inserire il tutto dentro l’apparecchio ed il gioco è fatto. La macchina per il pane, infatti, è adatta a qualsiasi prodotto da lievitazione.

Costi

I prezzi vanno da poche decine di euro, per macchine che ci garantiscono le funzioni base per sfornare il nostro pane, a cifre ben più alte, per macchine che ci assicurano prestazioni di più alto livello, cestelli di capacità diverse per pagnotte di peso diverso, numerosi programmi per impasti di pane, dolci, pizze o focacce, diversi livelli di doratura superficiale e così via.

Quale scegliere?

Esistono diversi modelli di macchine per il pane con caratteristiche differenti. Prima di un acquisto è sempre bene valutare diversi aspetti.