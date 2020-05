Mascherine e guanti dove buttarli? Non per strada e nemmeno in mare e aree verdi: ecco dove

Mascherine e guanti monouso sono diventati ormai oggetti del nostro quotidiano a causa dell’emergenza Coronavirus. Sono dispositivi di sicurezza che ci proteggono dal contagio e una volta terminata la loro funzionalità hanno bisogno, come tutti i rifiuti, di essere smaltiti nella maniera giusta.

L'abbandono indiscriminato dei dispositivi di protezione individuale potrebbe costarci molto in termini di salute e a livello di impatto ambientale

Prima di tutto, dovremmo riflettere sul fatto che se l'1% delle mascherine utilizzate in un mese, su una stima di un miliardo a livello nazionale, venisse smaltito non correttamente, si avrebbero 10 milioni di mascherine al mese disperse in natura, pari a circa 40 mila kg di plastica e altri materiali sintetici.

Il rischio, che purtroppo si sta già verificando, è quello che si accumulino in città su strade, marciapiedi, aiuole, viali pubblici e privati.

Questi prodotti, potenzialmente infetti e sicuramente molto inquinanti, più della plastica, non vanno assolutamente gettati in strada.

Guanti e mascherine monouso, invece, vanno gettati nell'indifferenziata. Questo vale sia per i bidoni in casa che per i cassonetti urbani.

Come e dove buttare guanti e mascherine?

Per non provocare l'ennesimo disastro ambientale dobbiamo smaltire i Dpi (dispositivi di protezione individuale) nel modo corretto. I guanti e le mascherine, quindi, se non riutilizzabili, devono essere avvolti in due sacchetti di plastica, chiusi in un piccolo laccio e vanno poi gettati nell'indifferenziata.

Sono, infatti, di prodotti molto resistenti che non devono assolutamente entrare in contatto diretto con gli altri rifiuti indifferenziati.

I guanti in lattice e in nitrile vanno nell'indifferenziata. Soltanto i guanti in vinile devono essere smaltiti nei contenitori destinati ai rifiuti in plastica.