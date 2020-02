Sostegno per la mobilità sociale: dal 28 febbraio 2020 le nuove modalità di erogazione del contributo economico

La ripartizione Servizi alla persona rende noto che è in pubblicazione il vademecum aggiornato contenente le nuove modalità di erogazione del contributo economico per la mobilità sociale, il benessere e l’inclusione delle persone con disabilità che finora hanno usufruito del servizio di trasporto sociale a chiamata verso sedi non prestabilite.

Il contributo verrà erogato a ciascun utente tramite voucher da ritirare presso la sede della ripartizione in piazza Chiurlia 27, Sportello Segretariato Sociale – II piano, a partire da venerdì 28 febbraio 2020.

Il contributo verrà concesso in due soluzioni: un primo acconto pari al 50% dell’importo e il saldo del restante 50% a seguito del monitoraggio sul corretto utilizzo del servizio (verifica delle ricevute di pagamento del taxi).

L’importo totale dei voucher, spettante ad ogni utente incluso nella graduatoria, è commisurato alla situazione economica personale (Isee) e alla effettiva frequenza di fruizione del servizio nel corso del 2019.

In caso di delega per il ritiro, va compilato il modulo, disponibile a questo link, sottoscritto sia dal beneficiario che dal delegato allegando copia del documento d’identità di entrambi.

(Fonte Comune di Bari)