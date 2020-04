''#nonseisolo'': anche a Bari attivo il servizio di consulenza gratuita psicologica e logopedica

L'assessora alle Politiche educative giovanili Paola Romano rende noto che da questa mattina è attiva anche a Bari la help line promossa dalla sezione Puglia-Basilicata dell’AIRIPA - Associazione italiana per la ricerca e l’intervento nella psicopatologia dell’apprendimento - che, grazie all'impegno dei propri esperti, psicologi e logopedisti, intende offrire supporto qualificato alla popolazione in questo momento di emergenza.

Il servizio, coordinato da Alessandra Notarnicola e Anna Maria Antonucci, componenti del direttivo nazionale AIRIPA, coinvolge 25 soci AIRIPA che operano sul territorio pugliese e che garantiranno contatti a distanza - telefonici, Skype o attraverso altri sistemi di comunicazione - con famiglie, ragazzi e docenti per un sostegno in diversi ambiti.

La help line consiste in uno sportello telefonico che accoglierà le chiamate di famiglie, ragazzi e docenti, smistandole ai diversi consulenti AIRIPA per fornire supporto specialistico e mirato a fronteggiare problematiche emotivo-relazionali o a gestire difficoltà di apprendimento e di didattica in modalità telematica.

L'assistenza è attiva tutti i giorni della settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 12 (cell. +39 327 2073893), e dalle ore 16 alle 18 (cell. +39 3299519429): è possibile contattare gli esperti anche via mail scrivendo a helpline.airipapuglia@gmail. com o attraverso la pagina facebook: Airipa Puglia-Basilicata. Il servizio offre la possibilità di tre consulenze gratuite della durata di circa mezz’ora l’una.

