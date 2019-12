Tre idee genuine e golose per un omogeneizzato di frutta fai da te

Quando arriva per i bimbi la fase dello svezzamento nonostante l'introduzione di nuovi cibi, gli alimenti per bambini devono comunque essere morbidi e facilmente consumabili. Lo svezzamento infatti è quel processo di sostituzione dell'alimentazione esclusiva a base di latte, tipica delle prime fasi di vita, con quella caratterizzata dall'assunzione di altri alimenti. In questo particolare periodo modifichiamo la dieta dei piccoli, introducento un prodotto importante per la loro crescita, l'omogeneizzato. Siete stufi di acquistare i soliti prodotti presenti in commercio? Per risparmiare, ma soprattutto per assicurarvi cibi più naturali e genuini per i vostri bambini, potete provare a prepararne voi di buoni e sani, utilizzando esclusivamente prodotti freschi. Ecco qualche idea.

Omogeneizzato di mela e pera

L’omogeneizzato di frutta è il più facile da preparare, basta avere gli utensili da cucina adatti e frullare la frutta scelta. L'aggiunta di zucchero non è necessaria, perché verrà sfruttato quello naturale della frutta. Per amalgamare il tutto è possibile aggiungere yogurt o latte. La frutta indicata dai pediatri all’inizio dello svezzamento è proprio la mela, seguita dalla pera.

Omogeneizzato di prugna

Le prugne sono ricche di fibre e aiutano la digestione. Questo omogeneizzato, rispetto al primo, necessita di un passaggio in più, la prugna, infatti, va fatta cuocere in acqua bollente dopo essere stata sbucciata e tagliata a pezzi. Quando sarà diventata molle, bisognerà frullarla. Anche in questo caso non bisogna aggiungere zucchero, se il sapore risulta acido inseriamo del latte.

Omogeneizzato di fragole

La fragola è l’ultimo frutto ad essere inserito nello svezzamento. Ricca di acqua, la fragola è molto utile per l'idratazione. Procediamo con la preparazione: le fragole vanno lavate, private del picciolo, tagliate a rondelle e unite con una pera. A questo punto si amalgama il tutto con un frullatore. Se si vuole rendere la merenda più golosa e consistente si può sempre aggiungere dello yogurt.