Dove viaggiare senza Passaporto: i Paesi che accettano la sola carta d'identità valida per l'espatrio

Ogni momento è quello giusto per fare una vacanza e per chi ama viaggiare, certamente il Passaporto è un documento necessario. Sono molti però i paesi dove gli italiani possono recarsi in vacanza muniti solo della Carta d’Identità valida per l’espatrio ed in molti di questi utilizzando solo l’euro come moneta comune.

L’Unione Europea: L’Italia infatti fa parte dell’Unione Europea, 28 paesi in tutto, compreso il Regno Unito che dal 2021 dovrebbe uscirne. Ecco l’elenco dei paesi che ne fanno parte: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. Per andare in vacanza in tutti questi paesi basta la Carta d’Identità.

La Zona Euro: in buona parte dei paesi dell’Unione Europea la valuta ufficiale è l’Euro. Non dovremo quindi fare un cambio valuta e sarà più semplice capire quanto spendiamo nell’acquisto di un bene o di un servizio. Ecco l’elenco dei 19 Paesi membri della Zona Euro: Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna.

Paesi membri dell’Unione Europea, non appartenenti alla Zona Euro: alcuni paesi dell’Unione Europea, mantengono la loro valuta nazionale o per loro scelta ( Regno Unito e Danimarca) o perché non hanno ancora raggiunto alcuni parametri economici. Non appartengono alla Zona Euro, 9 paesi: Bulgaria, Croazia, Danimarca, Polonia, Regno Unito, Romania, Repubblica Ceca, Svezia e Ungheria.

Lo spazio Schengen: con la creazione dello spazio Schengen l’obiettivo dell’Unione Europea è quello di abolire le frontiere interne per permettere ai cittadini dell’Unione di muoversi all’interno liberamente senza alcun controllo alle frontiere. Aderiscono tutti i paesi dell’Unione Europea ad eccezione di Bulgaria, Cipro, Croazia, Irlanda, Regno Unito e Romania. Allo spazio Schengen hanno aderito anche 4 Stati non facenti parte dell’Unione Europea: Islanda, Lichtenstein, Norvegia e Svizzera. E’ quindi possibile recarsi anche in questi paesi con la sola Carta d’Identità.

Zone extraeuropee di Spagna e Portogallo: anche alcune zone extraeuropee di Spagna e Portogallo, come le Azzorre e Madeira, possono essere raggiunte dai cittadini europei muniti solo di Carta d’Identità.

Altri paesi raggiungibili senza Passaporto. Grazie ad una serie di accordi è possibile viaggiare senza passaporto anche nei seguenti paesi: Albania, Andorra, Bosnia, Città del Vaticano, Gibilterra, Egitto (dove occorre una foto per il visto), Liechtenstein, Principato di Monaco, Repubblica di Montenegro, San Marino e Serbia.

Paesi raggiungibili senza passaporto se in viaggio organizzato: in caso di viaggio organizzato, alcuni paesi sono raggiungibili anche senza passaporto: Marocco, Tunisia e Turchia.