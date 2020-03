Pot-pourri al profumo di primavera: come realizzarlo in casa in poche e semplici mosse

Non c'è niente di meglio che impiegare il tempo che abbiamo a disposizione creando piccoli e piacevoli accessori per la nostra casa, soprattutto in questi giorni di inizio primavera. Oggi vi spieghiamo come realizzare in piccole e semplici mosse un profumatore che sa di natura e soprattutto di ecologico, un pot-pourri fai da te al sapore di erbe aromatiche, petali di fiori, frutta e spezie.

Per prima cosa cercate di far essiccare sui termosifoni o magari davanti al camino le scorze degli agrumi, come mandarini, arance e limoni. Procuratevi delle spezie come semi di finocchio, maggiorana, timo, anice stellato, menta e cannella e dei petali di rose e lavanda e anche per loro procedete con l'essiccamento.

Una volta ottenuti tutti gli ingredienti essiccati ora provvedete a pestarli in un mortaio ed inseriteli in un contenitore a chiusura ermetica, prima però ricordate di aggiungere una o due gocce di olio essenziale all'aroma che preferite, vedrete che servirà ad esaltare i profumi dei singoli ingredienti.

Lasciate riposare il tutto per un giorno e poi versate il vostro Pot pourri in una ciotola di vimini o meglio ancora di vetro per mettere in evidenza grazie alla trasparenza tutta la mescolanza di colori che avrete ottenuto con gli elementi essiccati.

Il profumo sarà piacevole e soprattutto non invasivo ma per ravvivarlo di tanto in tanto basterà bagnare gli elementi con le gocce di olio essenziale che avete scelto in precedenza e smuovere all'interno della ciotola il mix creato.

Un sistema sempre naturale per fissare a lungo il profumo del vostro pot pourri è quello di inserire dei fissativi naturali all'interno del vostro mix come dei bastoncini di cannella sbriciolati, fave di tonka, semi di coriandolo o di cumino.

I Pot-Pourri sono belli da vedere su di un tavolino in soggiorno, come centrotavola in cucina o all'ingresso di casa su di una mensola o di una madia.

