Prenotare visite mediche ed esami (urgenti e non): dai numeri di telefono al servizio Farma Cup, tutte le informazioni utili

A partire dal 4 maggio la Asl di Bari ha avviato un piano di riorganizzazione delle prenotazioni per visite mediche ed esami, relativo sia a nuove prestazioni che al recupero di quelle sospese per l'emergenza Covid.

Recall per le prestazioni sospese

La ASL ricorda che le prestazioni sospese nella fase1 della emergenza Covid sono in fase di recupero mediante recall da parte degli operatori. I cittadini in attesa di una prestazione sanitaria, bloccata dal 9 marzo al 4 maggio, sono per questo invitati a non ricorrere al call center né a recarsi agli sportelli CUP in quanto saranno gli operatori stessi della azienda sanitaria a ricontattarli in ordine cronologico e sulla base delle esigenze di salute.

Le nuove prenotazioni: telefono, app, mail, servizio Farma Cup

Le prestazioni urgenti (quelle con codici U e B) è invece possibile prenotarle via telefono (al numero 800.345477 attivo dalle 8 alle 18.30) oppure on line tramite il sito della ASL o con la App Puglia Salute; quelle programmate e differibili, dunque non urgenti (codice P e D) si possono fissare via mail all’indirizzo servizio.cup.asl.bari.it oppure sempre attraverso sito e App. Da oggi, per le prenotazioni, ci si può rivolgere anche alle farmacie, grazie al servizio Farma Cup.

Tutte le prenotazioni possono essere eseguite inoltre on line al sito della ASL di Bari, con ricetta dematerializzata (ricetta bianca), cliccando sulla sezione dedicata con codice fiscale, numero tessera sanitaria e numero ricetta. O ancora utilizzare la App Puglia Salute attraverso la funzione dedicata. Il coupon di prenotazione è scaricabile dal portale o dall’App inserendo il numero di prenotazione. Senza dimenticare la possibilità di prenotare anche in farmacia al costo di 2 euro.

Per richiedere informazioni

Per tutte le altre richieste di informazioni, i cittadini possono rivolgersi all’ufficio URP, raggiungibile ai seguenti numeri di telefono 080.5844091 – 080.5844094 – 080.5842469 (dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 14.00 e martedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00), tramite mail info@asl.bari.it o attraverso il canale Facebook della ASL.