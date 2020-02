Come pulire le pentole dalle macchie di bruciato: due metodi infallibili

Usare le pentole in cucina vuol dire anche sapere di poterle annerire e bruciare. Questo accade quando teniamo il fuoco troppo alto. Oggi vi suggeriamo qualche piccolo rimedio naturale su come pulire le nostre pentole e farle tornare splendenti.

Pulire le pentole bruciate: il bicarbonato e l'aceto

C'è un metodo totalmente naturale per pulire le pentole e le padelle dalle incrostazioni, che prevede l'uso di aceto bianco e di bicarbonato.

Per pulire in questo modo le pentole bruciate occorre;

riempire il fondo della pentola con una tazza d'acqua;

porre la pentola su un fornello acceso a fiamma bassa;

aggiungere una tazza di aceto;

portare l'acqua a ebollizione;

togliere la padella bruciata dal fuoco;

aggiungere due cucchiai di bicarbonato di sodio.

Infine, versate nel lavandino il liquido e ripulite il fondo della pentola con una spugna da piatti.

Pulire le pentole bruciate: il detersivo o la pastiglia della lavastoviglie

Per pulire le pentole bruciate con il detersivo dei piatti occorre:

lasciar raffreddare la padella;

riempirla con una tazza di acqua;

aggiungere una pastiglia per la lavastoviglie;

rimettere la padella sul piano di cottura;

portare l’acqua ad ebollizione;

lasciarla cuocere a fuoco lento per circa 10 minuti.

In questo modo, piano piano le parti bruciate si solleveranno e verranno via semplicemente. Se necessario, in caso di incrostazioni molto ostinate, si consiglia di ripetere l’operazione. Ricordatevi inoltre che, al posto della pastiglia per la lavastoviglie, potrete aggiungere un cucchiaio di detersivo biologico. Questo, infatti, contiene enzimi che sono stati specificatamente progettati per trattare le macchie a base di alimenti.