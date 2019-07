Raccolta differenziata: perchè farla e come farla

E' importante fare la raccolta differenziata per la tutela della nostra salute e dell'ambiente in cui viviamo. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare danno all’ambiente, senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, gli animali e le piante.

In base a questi principi le istituzioni e i privati cittadini, dalla Comunità Europea ai singoli Comuni, le aziende pubbliche o private, devono organizzarsi per raccogliere e smaltire i rifiuti prodotti.

La raccolta differenziata: che cosa è?

Per raccolta differenziata si intende il raggruppamento dei rifiuti urbani in base alla materia di composizione: ad esempio, il vetro, la plastica, la carta, i farmaci scaduti e le pile esaurite, in modo che questi possano essere riutilizzati o smaltiti senza causare danni all’ambiente.

Perché è importante la raccolta differenziata?

La gestione differenziata dei rifiuti urbani è indispensabile per ottenere la progressiva riduzione del carico dei rifiuti stessi che in quantità ormai eccessive sono destinati alle discariche, ma anche e soprattutto perché consente risparmi energetici, riciclaggio delle materie prime e, quindi, minore inquinamento ambientale.

Riciclare vuol dire riutilizzare gran parte di ciò che normalmente buttiamo.

VETRO - Sulle strade cittadine sono stati collocati contenitori di raccolta differenziata per vetro facilmente riconoscibili dal colore verde. Il vetro è riciclabile e consente ogni anno risparmi di energia, riduzione della combustione di petrolio e di materiali estrattivi.

CARTA - La carta è un materiale che ha molteplici possibilità di riutilizzo. I contenitori azzurri sono quelli per la carta. Il riciclaggio della carta evita l'abbattimento degli alberi e consente il risparmio di acqua dolce.

PLASTICA - I contenitori indicati sono quelli di color giallo. Il riciclo della plastica consente il risparmio di petrolio; con la plastica riciclata si realizzano una grande quantità di prodotti, come fioriere, panchine, indumenti, palle da tennis, ecc.

FARMACI - Sono stati collocati presso tutte le farmacie dei contenitori appositi. La raccolta differenziata di farmaci scaduti consente lo smaltimento attraverso la termodistruzione. Diversamente, se dispersi nell'ambiente, questi materiali possono essere dannosi all'ecosistema.

PILE - I contenitori appositi sono stati collocati presso tabaccai, supermercati, cartolerie, ecc. La loro raccolta è di grande importanza perchè le pile, com'è noto, contengono sostanze altamente nocive all'ambiente e alla salute dell'uomo.

Amiu Bari svolge il servizio di igiene urbana su tutto il territorio del Comune di Bari, assicurando giornalmente la raccolta, trattamento di biostabilizzazione ed il trasferimento in discarica di circa 440 t., la pulizia manuale e meccanica di strade e marciapiedi, la pulizia di 12 mercati giornalieri, compreso il Mercato Generale, 9 mercati settimanali di merci varie, 7 cimiteri cittadini, compreso il Cimitero Monumentale.

L'Amiu inoltre garantisce la raccolta differenziata di carta e cartone, vetro, plastica e metalli, indumenti usati, il recupero di rifiuti urbani pericolosi come pile, farmaci, accumulatori auto, siringhe abbandonate, deiezioni canine, il ritiro di rifiuti ingombranti quali mobilio, elettrodomestici RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche Elettroniche) ed in genere beni di uso durevole. AMIU s.p.a. gestisce anche servizi di raccolta carogne animali, raccolta alghe spiaggiate, diserbamento stradale, rimozione di scritte murali su strutture pubbliche, pulizia fogna bianca e pozzi trivellati non gestiti da AQP, pulizia stagionale litorali e spiagge cittadine. Infine Amiu s.p.a. si occupa di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione.

Come contattare Amiu?

Puoi chiamare il numero verde 800-011558 (orari: lun-ven 8.30-13.30/14.30-17; sab 8.30-13.30) oppure compila e inviare il modulo inserito nella pagina "Segnala".

(www.poliziamunicipalebari.it e http://www.amiupuglia.it)