Emergenza Covid-19: raccolta straordinaria di prodotti per la cura e la salute delle donne e ragazze più fragili di Bari

Al fine di sostenere tante donne che vivono situazioni di estrema difficoltà in questo periodo emergenziale, l’Ente del terzo settore Casa delle Donne del Mediterraneo, in collaborazione con l’assessorato al Welfare, ha deciso di intraprendere un’azione di sensibilizzazione finalizzata a portare avanti una raccolta straordinaria di assorbenti, bagnoschiuma, sapone per mani, deodoranti, creme e prodotti per l’igiene intima da distribuire alle donne e alle ragazze più fragili della città.

Chi voglia partecipare alla spesa solidale di prodotti mirati alla cura della persona e alla salute del corpo può consegnarla presso la palestra della scuola Don Orione, in via Peucetia 50, a Japigia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 17.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per informazioni contattare il numero 080 5572503 o scrivere alla mail welfaredonatoricovid@comune. bari.it.