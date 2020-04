Eliminare i cattivi odori dal wc con pochi e semplici ingredienti: i trucchi fai da te

Chi di voi non ha mai avuto a che fare con i problemi legati ai cattivi odori emanati dal wc? Nonostante pulizia e igiene questo disagio continua a persistere, come fare?

Tra le cause principali del problema ricordiamo, ad esempio, il cattivo stato della gomma del sifone o delle tubature e la presenza di punti, negli scarichi e nei loro sfioratori, in cui vi è un ristagno d’acqua. Come eliminare, dunque, i cattivi odori causati dal wc e diffondere un piacevole profumo in tutto il bagno? Invece di utilizzare i soliti prodotti chimici che trovate abitualmente in commercio, potete creare il vostro deodorante naturale con il fai da te, risparminado, così, qualche soldo.

Ingredienti

Con pochi e semplici ingredienti potete preparare in casa delle efficaci pastiglie deodoranti, rimedi 100% naturali utili a profumare, ma anche ad igienizzare e disinfettare le tubature. Per prepararle servono pochi e semplici ingredienti, facilmente reperibili nella propria dispensa:

bicarbonato di sodio (160 gr circa);

6 cucchiai di succo di limone;

un cucchiaio e mezzo di aceto di vino bianco;

un cucchiaio e mezzo di acqua ossigenata;

2 cucchiai di olio essenziale a vostra scelta.

Procedimento

Versate il bicarbonato in una ciotola di plastica, aggiungete il succo di limone e l’aceto di vino bianco. Mescolate il tutto in modo omogeneo. A questo punto, è ora di aggiungere l’acqua ossigenata, versandola lentamente per evitare possibili reazioni chimiche. L’ultimo passo è l’aggiunta dell’olio essenziale. Il prodotto ottenuto può essere riposto in uno stampo, dove dovrà essere lasciato ad asciugare per diventare compatto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.