Le bucce delle banane, non buttatele via! Ecco 5 usi alternativi per la bellezza, la casa e il giardino

Oggi parliamo di come utilizzare la buccia di uno dei frutti tropicali più buoni: in pochi conoscono le potenzialità della buccia della banana tanto da essere utilizzata in casa come rimedio totalmente naturale in molte circostanze. Ecco cinque usi alternativi della buccia di banana che forse non conoscevate.

Lucidare l'argenteria

Tornare a far brillare l'argenteria è un lavoro che spesso richiede un po' di tempo. Invece di utilizzare detergenti chimici, sfregate una buccia di banana su di essa, lasciate agire per qualche minuto, poi risciacquate. Vedrete come tornerà a risplendere.

Lucidare le scarpe

Utilizzate la parte interna della buccia di banana per lucidare le vostre scarpe. Gli oli contenuti in essa trasformano la buccia in una spazzola naturale capace di rimuovere macchie e aloni. Per completare il trattamento, dopo aver passato la buccia, dovete lucidare la pelle delle scarpe con un panno di cotone morbido.

Fertilizzare le piante

Con la buccia di banana è possibile anche fertilizzare le piante del giardino o quelle in vaso. Inseritela nei vasi e i suoi componenti minerali rivitalizzeranno il terriccio e la pianta.

Capelli sfibrati

La buccia di banana può essere anche un ottimo alleato di bellezza per i vostri capelli. Frullate la buccia e immergetela in un bicchiere di acqua, dopodiché applicate la vostra maschera naturale direttamente sui capelli. Lasciate in posa una mezz’ora, poi sciacquate. Avrete una chioma più nutrita e luminosa.

Antinfiammatorio naturale

Sapevate che la buccia di banana ha anche proprietà antinfiammatorie in particolare contro le punture di insetti? Applicate la buccia sulla puntura e noterete che il prurito si attenuerà.