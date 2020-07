Diritto allo studio universitario: tutte le agevolazioni

I servizi per il diritto allo studio dell’Adisu Puglia sono rivolti agli studenti iscritti ai corsi di studio attivati dalle università, dalle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale e da altri istituti di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale e che hanno sede nella Regione Puglia e sono:



- borse di studio e di ricerca: la borsa di studio è una somma in denaro concessa per concorso per il conseguimento del titolo di studio previsto dai corsi attivati dalle singole università. Per partecipare al concorso bisogna essere regolarmente iscritti nell’anno accademico di riferimento ad una università che ha sede nella Regione Puglia, e presentare la domanda, nei termini previsti dal bando annuale, unicamente tramite la procedura on line sul sito di riferimento alla sede territoriale di appartenenza. Per poter accedere al concorso sono previsti criteri di merito e di reddito che possono variare di anno in anno. Il bando è pubblicato generalmente nel mese di giugno.



- ristorazione: il servizio di ristorazione viene erogato presso le mense delle strutture universitarie. L’accesso quotidiano è soggetto ad un regolamento fissato dalle singole università e può essere consentito anche ad altri utenti per i quali vengono stabilite procedure particolari di autorizzazione. Per gli studenti vincitori di borsa di studio in denaro e per gli idonei nelle graduatorie di concorso il servizio è concesso nel limite e nelle modalità stabilite dal bando annuale.



- alloggi: l’assegnazione dei posti letto nelle residenze si accede per concorso a cui possono partecipare, a richiesta, solo gli studenti fuori sede. Il bando annuale di concorso fissa le modalità di assegnazione del beneficio e l’eventuale contribuzione da parte degli studenti. Le residenze sono organizzate in camere singole, doppie o triple ed hanno spazi comuni per lo studio o le attività ricreative. Sono dotate di lavanderia e mettono a disposizione la biancheria necessaria. E' possibile richiedere la connessione ad internet.



- sportello casa: è un servizio gratuito rivolto a tutte le studentesse e gli studenti fuori sede per aiutarli nella ricerca di alloggi e per accompagnarli nel corso dell’intera durata del contratto. Scopo del servizio Sportello Casa è quello di favorire l’incontro tra domanda e offerta e rendere agevole, anche a distanza, la ricerca di un alloggio.



- servizio per studenti diversamente abili: i benefici sono concessi attraverso interventi in denaro e interventi in servizi. I primi sono principalmente le borse di studio, i contributi straordinari in denaro e il rimborso del servizio mensa.



- sussidi straordinari: l'ADISU Puglia riconosce un sussidio straordinario di € 700,00 (incompatibile con altri benefici in denaro erogati dall'ADISU Puglia o da altri enti) agli studenti che, a causa di un evento di particolare gravità personale o riguardante il proprio nucleo familiare, si tovino in stato di disagio economico tale da influire sul raggiungimento dei requisiti di merito per l'accesso alle Borse di studio.



- prestiti d'onore e fiduciari



- servizi di orientamento e di informazione



- predisposizione e gestione di spazi per attività culturali, ricreative e sportive



- servizio biblioteca e prestito libri



- mobilità internazionale



I servizi offerti sono rivolti alla generalità degli studenti oppure assegnati tramite concorso. L’erogazione e l’accesso ai servizi è decentrata attraverso le sedi territoriali preposte. Per Bari la sede di riferimento è la seguente:





A.DI.S.U. UNIVERSITA' - Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario

Via G. Fortunato, 4/G

70125 Bari

Contatti Telefonici

080 543.80.65

080 557.60.28 Indirizzi e-mail

info.bari@adisupuglia.it

protocollobari@pec.adisupuglia.it Per parlare con Adisu Puglia e ricevere assistenza telefonica sui benefici e servizi rivolti agli studenti, chiamare il Numero Unico Regionale 080 968 2000 Il servizio è attivo durante gli orari di apertura al pubblico degli uffici dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00

