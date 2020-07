Residenze universitarie a Bari: indirizzi e numeri utili

Abitare nella stessa città in cui si frequantano gli studi universitari ha i suoi vantaggi: si ha la possibilità di vivere di più la vita universitaria e mantenere rapporti frequenti con i colleghi di studio, risparmiare il tempo di viaggio e inoltre sperimentare la vita in autonomia, lontano dalle comodità della famiglia, gestendo da soli la vita da studente eventualmente lavoratore.

La casa dello studente

L’Adisu Puglia mette a disposizione 1.878 posti letto in tutta la regione distribuiti secondo la tabella che segue:

Sede di Bari

Le residenze a Bari

Possono concorrere per la concessione del posto alloggio gli studenti italiani e stranieri, considerati “fuori sede” come si evince dalla tabella dei comuni, iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale (D.M. 270/2004), laurea magistrale a ciclo unico, dottorati di ricerca, corsi di specializzazione presso:

Università degli Studi di Bari

Politecnico di Bari

Conservatorio “N. Piccinni” – Bari

Conservatorio “N. Rota” – Monopoli (BA)

Accademia di Belle Arti di Bari

LUM Jean Monnet – Casamassima (BA)

Università degli Studi di Foggia

Conservatorio “U. Giordano” – Foggia

Accademia di Belle Arti di Foggia

Università del Salento

Conservatorio “T. Schipa” – Lecce

Accademia di Belle Arti di Lecce

Istituto Musicale “G. Paisiello” – Taranto



Il posto alloggio è attribuito, mediante concorso, agli studenti in possesso dei requisiti di merito, reddito e patrimonio stabiliti dal bando di concorso ed è riservato esclusivamente allo studente assegnatario, il quale non può cederne l’uso ad estranei nemmeno temporaneamente.

Quanto costa

L’accesso alla residenza è regolamentato da apposito bando di concorso annuale che stabilisce i criteri di assegnazione e le relative eventuali tariffe. Lo studente vincitore di borsa di studio e del posto alloggio è esonerato dal versamento mensile di eventuali rette, il cui importo complessivo viene detratto dal beneficio innanzi detto. Il Bando annuale regolamenta le altre tipologie di assegnazione e i relativi costi.

Cosa fare

Gli studenti che intendono concorrere per il conferimento dei posti alloggio possono indicare le proprie preferenze in sede di presentazione della domanda di borsa di studio nelle modalità e nei termini previsti dal Bando annuale.

Qui le informazioni utili

Altri alloggi

Gli studenti che non possono essere ospitati in una residenza universitaria o che preferiscono altre forme di alloggio, possono anche accedere ai seguenti siti segnalati in redazione. Qui le altre informazioni.

CampusX Via Giovanni Amendola, 184

Poggiolevante - Collegio Universitario Via Orfeo Mazzitelli, 41

Collegio Universitario Margherita Corso Benedetto Croce, 267

Centro Giovanile Universitario "Immacolata Dei Miracoli" Viale Gandhi Mohandas, 2