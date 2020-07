Scuolabus comunale: come fare domanda

Il servizio trasporto scolastico è istituito, su richiesta della singola istituzione scolastica, come intervento diretto a concorrere all’effettiva attuazione del Diritto allo Studio assicurando la frequenza scolastica degli studenti che, a causa della distanza e/o della mancanza di idoneo servizio pubblico di linea, hanno difficoltà oggettive a raggiungere la sede scolastica più vicina alla loro residenza.

I Bacini di utenza del trasporto scolastico

Per ogni plesso scolastico, l’Amministrazione Comunale definisce i bacini di utenza del trasporto scolastico (b.u.t.s.) visionabili sul sito istituzionale www.comune.bari.it, sezione AREE TEMATICHE: ASILI NIDO, SCUOLE E POLITICHE GIOVANILI – link: TRASPORTO SCOLASTICO.

Il “bacino di utenza del trasporto scolastico” (b.u.t.s.), non coincide con il “bacino territoriale di riferimento” (b.t.r.). Il primo si riferisce alla zona di perimetrazione della città, riferita a ciascuna scuola, in cui ricadono gli utenti idonei a poter usufruire del trasporto scolastico (alunni che, a causa della distanza e/o della mancanza di idoneo servizio pubblico di linea, hanno difficoltà oggettive a raggiungere la sede scolastica più vicina alla loro residenza). Il secondo si riferisce alla zona territoriale di riferimento per l’iscrizione a scuola, che ciascuna Istituzione scolastica stabilisce annualmente per ciascun plesso.

Per gli alunni frequentanti gli Istituti Comprensivi, la frequenza alla scuola di infanzia e/o alla scuola primaria, non determina l'automatica appartenenza al bacino di utenza rispettivamente della scuola primaria e della scuola secondaria di I^ grado del medesimo Istituto Comprensivo.

Servizio di verifica dei Bacini di utenza del trasporto scolastico

Accedendo al sito istituzionale www.comune.bari.it, sezione AREE TEMATICHE: EDUCAZIONE E POLITICHE GIOVANILI – link: SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI: ISCRIZIONE E PAGAMENTO – link: Consulta la scheda, cliccando su “Verifica qui le scuole del tuo bacino di appartenenza” è possibile accedere al servizio di verifica delle scuole al cui Bacino di utenza appartiene il proprio indirizzo di residenza.

Diritto di accesso al trasporto scolastico

Hanno diritto al servizio trasporto scolastico gli alunni residenti nel Comune di Bari all’interno del bacino di utenza del trasporto scolastico (b.u.t.s.) della scuola ed oltre le seguenti distanze:

- 300 metri per le scuole dell’infanzia;

- 500 metri per le scuole primarie;

- 1000 metri per le scuole secondarie di I^ grado.

Il Piano del Trasporto Scolastico definisce gli itinerari e i punti di fermata per ciascun plesso scolastico. Accedendo al sito istituzionale www.comune.bari.it, sezione AREE TEMATICHE: EDUCAZIONE E POLITICHE GIOVANILI – link: SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI: ISCRIZIONE E PAGAMENTO - link: Consulta la scheda, cliccando su Verifica il Piano dei trasporti (itinerari e fermate) è possibile verificare i punti di fermata relativi a ciascun plesso scolastico.

Per gli alunni aventi diritto che si iscrivano per la prima volta – entro il termine stabilito dall'Amministrazione - al servizio trasporto per l'anno scolastico 2019/2020, sarà assegnata la fermata già prevista nel Piano del Trasporto Scolastico e, comunque, una fermata entro 300 metri dall’indirizzo di residenza.

Per gli alunni aventi diritto già iscritti nell'anno scolastico 2018/2019 resta confermato il punto di raccolta già assegnato nel medesimo anno scolastico, fatta salva la facoltà di cui al successivo art.7.

Iscrizione al servizio trasporto scolastico

E’ possibile usufruire del servizio di trasporto scolastico solo ed esclusivamente previa iscrizione al servizio ed esibizione del tesserino.

L’iscrizione al servizio trasporto scolastico deve essere effettuata, da parte del genitore (preferibilmente dal genitore che abbia già fatto l'iscrizione per l'anno scolastico precedente), esclusivamente on line, entro e non oltre i termini perentori stabiliti dall'Amministrazione Comunale .

Per poter effettuare l’iscrizione è necessario:

1. accedere al sito istituzionale del Comune di Bari (www.comune.bari.it), sezione “AREE TEMATICHE” - servizio: “Educazione e Politiche giovanili” – link: SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI: ISCRIZIONE E PAGAMENTO – link: Vai al servizio.

2. accedere al servizio:

con autenticazione SPID

ovvero

con le credenziali rilasciate dal Comune di Bari (solo per gli utenti già registrati).

Gli utenti interessati a ricevere supporto nella procedura di iscrizione on line, potranno rivolgersi agli operatori a ciò deputati presso i Municipi di appartenenza.

Gli utenti per i quali la procedura di iscrizione abbia avuto buon esito, dovranno - obbligatoriamente - recarsi, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, presso il Municipio di appartenenza per:

la consegna dell'attestazione ISEE in corso di validità, dell’originale della ricevuta di versamento e della copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

il ritiro del tesserino.

L'iscrizione al servizio trasporto equivale a piena ed incondizionata accettazione del Piano di trasporto formulato dall'Amministrazione.

Nel caso in cui si dovesse accertare l'utilizzo del servizio in assenza della prescritta iscrizione, si procederà all'iscrizione d'ufficio con conseguente applicazione della tariffa massima pari a € 50,00 mensili.

Nel caso in cui, successivamente all'iscrizione, si intendesse non usufruire del servizio, occorrerà presentare, presso il Municipio di competenza, apposita rinuncia scritta.

L’obbligo di pagamento decadrà, esclusivamente, dal mese successivo a quello di presentazione della relativa rinuncia scritta.

(Fonte ed Info al sito del Comune di Bari)