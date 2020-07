Scuole elementari a Bari: l'elenco completo

11 C. d. S. Filippo Neri Bari

Via Lucca

Via Molise 4

13 C. d. Cep I Cirielli - Bari

Via Celso Ulpiani 1

14 C. d. Re David - Gandhi

Via Omodeo, 27

14 C. d. Re David - Iqbal

Via Domenico di Venere 21 - 23

Via Giacomo Tauro 2

17 C. d. Poggiofranco - Bari

22 C. d. S. Girolamo - Bari

Via Giuseppe Bartolo, 8

23 C. d. El - 7

Via Brigata Regina, 27

Via Duca D'Aosta N. 2

Via Suppa 7

3 C. d. Mazzini . Bari

Via d. Cirillo, 33

Via Francesco Pepe, 2

Via Peucetia 50

9 C. d. Japigia I Bari

Via Niceforo , 19

Balilla - 4 C. d. Bari

Via de Marinis 92 - 94

Via Cacudi N. 1

Via Cacudi, 1

C. d. 14 Re David - Bari

C. del Prete - 20 Cd Bari

Via V. Veneto 92 - A

Via Valenzano 1

Carmela Ciniglio - 8 C. d. Bari

Via dei Caduti Partigiani, s. N.

C. So a. de Gasperi, 345

Via Brindisi

Chiaia - 13 C. d. Bari

Cirielli - 13 C. d. Bari

Via Nazariantz 3 - 5

Clementina Perone - 24 C. d. Bari

Via del Monastero N. 13

Via delle Regioni 62

Don l. Milani - 25 C. D. Bari

Via Francesco Pepe N. 2

Don Mario Dalesio 8 C. D. Bari

Don Orione - 9 C. D. Bari

Duca D'Aosta 27 C. D. - Palese

Via Bellezza, 34 - 36

Via Re David 179

El - 7 XXIII C. d. Montello

Via s. Giacomo 2

Via delle Azalee

Via Cassala, 15

G. Mazzini - 3 C. d. Bari

Via Caduti Partigiani

C - O Policlinico

Via G. Petroni

Istituto Fornelli - 26 C. d. Bari

Via Putignani 244

Via Merloni N. 3

Marco Polo - 27 C. d. Palese

Via Skandenberg 33

Marconi - 22 C. d. Bari

Monte S. Michele - 26 C. d. Bari

Via de Gemmis

Mungivacca - 26 C. d. Bari

Via G. Carducci 10

Via Amendola 207

Via G. Fanelli 265

Trav. II Via Umbria 5

Via Bovio 43

Via Scipione l'Africano 272

Via Ravanas 1

R. Moro - 15 C. d. Bari

S. Filippo Neri - 11 C. d. Bari

S. G. Bosco - 6 C. d. Bari

S. Girolamo - 22 C. d. Bari

Via Lucca s. N.

S. Spirito Bonghi - 12 C. d. Bari

Via Lopez, 56

C. So de Gasperi, 307

VI C. d. S. G. Bosco - Bari

Via A. Carrante, 10

Via Carrante - 17 Cd. Bari

Via di Venere - 16 C. D. Bari

Via Tauro - 17 C. d. Bari

Vito de Fano - 25 C. D.