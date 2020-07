Scuole comunali di Bari: l'elenco completo e guida all'iscrizione

La Ripartizione Politiche Educative Giovanili del Comune di Bari predispone annualmente, entro il mese di gennaio, un avviso pubblico per l’iscrizione dei bambini e delle bambine, per il successivo anno scolastico, alle Scuole d’Infanzia Comunali.Possono essere iscritti i bambini e le bambine che, alla data del 31 dicembre, abbiano compiuto 3 anni. Le graduatorie provvisorie degli iscritti vengono affisse all’Albo della scuola entro i termini indicati nell’avviso pubblico. Avverso tali graduatorie gli interessati possono produrre ricorso al Dirigente Scolastico competente entro i termini indicati nell’avviso pubblico. Le graduatorie definitive vengono pubblicate presso l’Albo della scuola, nonché all’Albo Pretorio on line entro i termini indicati nell’avviso pubblico.

Come fare l'iscrizione

L’iscrizione/registrazione dei minori nelle scuole d’infanzia comunali può essere effettuata presso le segreterie delle scuole d’infanzia comunali dai genitori, o dai soggetti all’uopo delegati. In alternativa, l’iscrizione dei minori nelle scuole d’infanzia comunali può essere effettuata in via telematica utilizzando il form on-line disponibile all’indirizzo: www.sistemainfanziabari.it

DOCUMENTI DA ALLEGARE:

certificato di avvenute vaccinazioni obbligatorie o autocertificazione.

Le scuole a cui iscriversi

SCUOLA MATERNA DIOMEDE FRESA

Numero di telefono : 080/5218318

Posta elettronica : circoloinfanzia.settore1@comune.bari.it

Orari di apertura al pubblico :

Lunedì : Entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Martedì : Entrata 8.00/9.15; uscita entro le 14.30

Mercoledì : Entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Giovedì : Entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Venerdì : Entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Sabato : Entrata dalle 9.00 alle 12.00 gestione cooperativa esterna a scopo ludico



Indirizzo : Piazzetta Sant'Anselmo 70122 Bari

SCUOLA MATERNA FERRANINI

Numero di telefono : 080/5650216

Numero di Email PEC : circoloinfanzia2.comunebari@pec.rupar.puglia.it

Posta elettronica : circoloinfanzia.settore2@comune.bari.it

Orari di apertura al pubblico :

Lunedì : Entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Martedì : Entrata 8.00/9.15; uscita entro le 14.30

Mercoledì : Entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Giovedì : Entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Venerdì : Entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Sabato : Entrata dalle 9.00 alle 12.00 gestione cooperativa esterna a scopo ludico



Indirizzo : Via Luigi Ferranini,s.n.c 70125 Bari

SCUOLA MATERNA GLICINE BIANCO

Numero di telefono : 080/5017792

Numero di fax : 080/5028930

Posta elettronica : circoloinfanzia.settore2@comune.bari.it

Orari di apertura al pubblico :

Lunedì : Entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Martedì : Entrata 8.00/9.15; uscita entro le 14.30

Mercoledì : Entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00e

Giovedì : Entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Venerdì : Entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Sabato : Entrata dalle 9.00 alle 12.00 gestione cooperativa esterna a scopo ludico



Indirizzo : Viale Luigi Einaudi,15 70125 Bari

SCUOLA MATERNA IL PARCO

Numero di telefono : 080/5016433

Numero di fax : 080/5690852

Posta elettronica : circoloinfanzia.settore2@comune.bari.it

Orari di apertura al pubblico :

Lunedì : Entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Martedì : Entrata 8.00/9.15; uscita entro le 14.30

Mercoledì : Entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Giovedì : Entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Venerdì : Entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Sabato : Entrata dalle 9.00 alle 12.00 gestione cooperativa esterna a scopo ludico



Indirizzo : Via Stefano Jacini,50 70125 Bari

SCUOLA MATERNA LORIS MALAGUZZI (CEGLIE)

Numero di telefono : 080/5650522

Numero di fax : 080/5650522

Posta elettronica : circoloinfanzia.settore3@comune.bari.it

Orari di apertura al pubblico :

Lunedì : entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Martedì : entrata 8.00/9.15; uscita entro le 14.30

Mercoledì : entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Giovedì : entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Venerdì : entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Sabato : entrata dalle 9.00 alle 12.00 gestione cooperativa esterna a scopo ludico



Indirizzo : Strada La Lamia 70129 Bari

SCUOLA MATERNA LOSETO

Numero di telefono : 080/5001008

Numero di fax : 080/5650216

Posta elettronica : circoloinfanzia.settore3@comune.bari.it

Orari di apertura al pubblico :

Lunedì : Entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Martedì : Entrata 8.00/9.15; uscita entro le 14.30

Mercoledì : Entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Giovedì : Entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Venerdì : Entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Sabato : dalle 9.00 alle 12.00 gestione cooperativa esterna a scopo ludico



Indirizzo : Via Valenzano,3 70129 Bari - Loseto

SCUOLA MATERNA MANZARI BUONVINO

Numero di telefono : 080/5211168

Numero di fax : 080/5219849

Posta elettronica : circoloinfanzia.settore3@comune.bari.it

Orari di apertura al pubblico :

Lunedì : Entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Martedì : Entrata 8.00/9.15; uscita entro le 14.30

Mercoledì : Entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Giovedì : Entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Venerdì : Entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Sabato : Entrata dalle 9.00 alle 12.00 gestione cooperativa esterna a scopo ludico



Indirizzo : Via Alessandro Manzoni,228 70123 Bari

SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA JOLANDA

Numero di telefono : 080/5211615

Posta elettronica : circoloinfanzia.settore1@comune.bari.it

Orari di apertura al pubblico :

Lunedì : Entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Martedì : Entrata 8.00/9.15; uscita entro le 14.30

Mercoledì : Entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Giovedì : Entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Venerdì : Entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Sabato : dalle 9.00 alle 12.00 gestione cooperativa esterna a scopo ludico



Indirizzo : Via Giosuè Carducci,17 70122 Bari

SCUOLA MATERNA REGINA MARGHERITA

Numero di telefono : 080/5589856

Numero di fax : 080/5587186

Posta elettronica : circoloinfanzia.settore1@comune.bari.it

Orari di apertura al pubblico :

Lunedì : Entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Martedì : Entrata 8.00/9.15; uscita entro le 14.30

Mercoledì : Entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Giovedì : Entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Venerdì : Entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Sabato : Entrata dalle 9.00 alle 12.00 gestione cooperativa esterna a scopo ludico



Indirizzo : Piazza Nicola Balenzano,13 70121 Bari

SCUOLA MATERNA SAN MICHELE

Numero di telefono : 080/5020982

Posta elettronica : circoloinfanzia.settore3@comune.bari.it

Orari di apertura al pubblico :

Lunedì : Entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Martedì : Entrata 8.00/9.15; uscita entro le 14.30

Mercoledì : Entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Giovedì : Entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Venerdì : Entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Sabato : Entrata dalle 9.00 alle 12.00 gestione cooperativa esterna a scopo ludico



Indirizzo : Via Giovanni Colella,1 70125 Bari

SCUOLA MATERNA SAVERIO LIOCE

Numero di telefono : 080/5041727 - 080/5613755

Numero di fax : 080/5046206

Posta elettronica : circoloinfanzia.settore3@comune.bari.it

Orari di apertura al pubblico :

Lunedì : Entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Martedì : Entrata 8.00/9.15; uscita entro le 14.30

Mercoledì : Entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Giovedì : Entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Venerdì : Entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Sabato : Entrata dalle 9.00 alle 12.00 gestione cooperativa esterna a scopo ludico



Indirizzo : Via Giovanni Modugno,18 70124 Bari

SCUOLA MATERNA SPERANZA

Numero di telefono : 080/5531745 - 080/5530869

Posta elettronica : circoloinfanzia.settore2@comune.bari.it

Orari di apertura al pubblico :

Lunedì : Entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Martedì : Entrata 8.00/9.15; uscita entro le 14.30

Mercoledì : Entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Giovedì : Entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Venerdì : Entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Sabato : Entrata dalle 9.00 alle 12.00 gestione cooperativa esterna a scopo ludico



Indirizzo : Via Peucetia,80 70126 Bari

SCUOLA MATERNA VITTORIO VENETO

Numero di telefono : 080/5425517

Numero di fax : 080/5474455

Posta elettronica : circoloinfanzia.settore2@comune.bari.it

Orari di apertura al pubblico :

Lunedì : Entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Martedì : Entrata 8.00/9.15; uscita entro le 14.30

Mercoledì : Entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Giovedì : Entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Venerdì : Entrata 8.00/9.15; uscita 12.30/13.00; uscita tempo pieno 15.30/16.00

Sabato : Entrata dalle 9.00 alle 12.00 gestione cooperativa esterna a scopo ludico



Indirizzo : Corso Benedetto Croce,130/C 70125 Bari

(Info e fonte Comune di Bari)