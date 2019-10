Sportello del Volontariato: informazione, formazione e consulenza

Il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola e l'Assessorato al Welfare della Città di Bari inaugurano lo Sportello per il Volontariato a Bari, in largo Ignazio Chiurlia 27.



Gli Sportelli rispondono in modo strutturato ed efficace alle richieste dei Volontari e degli Enti del Terzo Settore, offrono servizi di front-office, orientamento agli aspiranti volontari, informazioni sul volontariato e attivano la creazione di reti tra gli Enti del Terzo Settore e gli enti pubblici e privati.

Lo Sportello presso l’Assessorato al Welfare del Comune di Bari, presidiato dal personale del CSV San Nicola, sarà operativo tutti i martedì dalle ore 15.00 alle ore 18:00 e avrà il compito di svolgere le funzioni istituzionali di informazione, formazione e consulenza.

Lo Sportello è un luogo in cui le associazioni possono trovare l’aiuto necessario a organizzare attività, iniziative ed eventi, per accrescere la cultura della solidarietà nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà.

Lo Sportello, infine, diventa un Centro in cui si consolida la politica di promozione del ruolo del volontariato, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo della comunità.

Cosa fa lo Sportello per il Volontariato?