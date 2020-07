Informazioni su servizi e agevolazioni nel Comune di Bari per particolari categorie sociali

Il Comune di Bari e in particolare la Ripartizione Servizi alla Persona rende noto che è stato approvato dalla giunta il disciplinare delle prestazioni sociali agevolate relative alla fornitura di energia elettrica, idrica, gas naturale, assegni di maternità (MAT) e al nucleo familiare (ANF).

Il disciplinare è uno strumento in grado di fornire ai cittadini le informazioni utili ad orientarsi nella fruizione delle diverse prestazioni sociali e definisce le attività di assistenza che i CAF convenzionati con il Comune di Bari offrono gratuitamente agli utenti per la gestione degli adempimenti e la presentazione delle istanze.

Per prestazioni sociali agevolate si intendono gli aiuti economici e i servizi di assistenza che spettano ai cittadini che ne hanno diritto sulla base della loro condizione economica sociale attestata dall’Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

Nello specifico:

- il bonus energia, o bonus elettrico, è uno sconto applicato sulle bollette dell’energia elettrica introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, al fine di assicurare un risparmio sulla spesa per l’energia alle famiglie in condizioni di disagio economico e fisico;

- il bonus gas è un’agevolazione tariffaria introdotta dal Governo al fine di assicurare un risparmio sulla spesa per l’energia alle famiglie a basso reddito e numerose; viene erogato esclusivamente per il gas metano distribuito a rete (e non per il gas in bombola o per il GPL) e relativamente ai consumi nell’abitazione di residenza;

- il bonus idrico è una misura volta a ridurre la spesa per l’acqua di una famiglia in condizioni di disagio economico e sociale e consente di utilizzare gratuitamente un quantitativo minimo di acqua a persona per anno; tale quota è stata fissata in 50 litri al giorno a persona (18,25 mc di acqua all’anno), corrispondenti al soddisfacimento dei bisogni essenziali.

- l’assegno di maternità è una misura di contrasto alla povertà, concessa dai Comuni ed erogata dall’Inps, che non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali di indennità per la maternità;

- l’assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori è un sostegno economico a favore delle famiglie numerose: il diritto all’assegno viene riconosciuto in presenza di determinati requisiti.

Nel disciplinare approvato dalla giunta è prevista inoltre un’attività di monitoraggio attraverso l’utilizzo di questionari, al fine di valutare la soddisfazione degli utenti rispetto alle prestazioni di assistenza offerte dai CAF convenzionati.

Inoltre sul sito del Comune di Bari trovate tutte le informazioni relative ai servizi rivolte a particolari categorie sociali:

(Info e fonte Comune di Bari)