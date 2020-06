Caf e Caaf a Bari: tutte le informazioni utili sui centri autorizzati assistenza fiscale

I CAAF (Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale) e i CAF (Centri assistenza fiscale) nasocno nel 1993 con lo scopo di assistere tutti i cittadini negli adempimenti del mod.730, modalità semplificata per la presentazione della dichiarazione dei redditi per lavoratori dipendenti e pensionati. Inizialmente i CAAF nascono unicamente per questo scopo e li costituiscono solo le grandi organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese con la sola funzione di intermediare tra cittadini e Agenzia delle Entrate, assolvendo così, al compito di alleggerire gli uffici pubblici dal rapporto con milioni di utenti. Negli ultimi anni, grazie anche alle modifiche normative, i CAAF hanno allargato la gamma di servizi inserendo nuove attività di assistenza fiscale: ICI, RED, ISEE ISEU, successioni, contenzioso tributario, dando facoltà a tutti i cittadini, lavoratori e pensionati, studenti, disoccupati ed immigrati, di accedere alle prestazioni sociali erogate dello Stato e dagli Enti Locali.



I Caaf, come quello della Cisl, sono strutture sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati e strutture territoriali da esse delegate, oppure associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni.



I Caf sono invece formati da soggetti legalmente abilitati alla professione di avvocato, consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali. Per legge devono costituirsi nella forma di società di capitali, designare un proprio responsabile e avere come oggetto sociale lo svolgimento delle attività di assistenza fiscale.

