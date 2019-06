Come donare l'8x1000

Quando molti di voi si trovano ad utilizzare il modello 730 o il modello Redditi P.F. per la dichiarazione dei redditi capita che non esprimano la propria scelta per quanto riguarda l’otto per mille.

Questo avviene spesso per distrazione oppure per alcuni secondo una scelta consapevole basata sull’errata convinzione che così si evita di pagare un ulteriore otto per mille, aggiuntivo rispetto alle tasse dovute.

Non è proprio così. In realtà si pagano comunque le tasse, ma si può scegliere di destinare l’otto per mille di quanto dovuto a chi si vuole fra lo Stato o una istituzione religiosa.

Ma cos'è quindi l'8 per mille? E' la percentuale dell'imposta fissa sui redditi delle persone fisiche che i contribuenti possono donare ad alcune attività di rilievo sociale e culturale dello Stato italiano o di una confessione religiosa che li utilizzerà per finalità di culto, sociali e culturali.

Ecco l'elenco delle attività a cui poter donare:

Stato

Chiesa Cattolica

Unione delle Chiese cristiana avventiste del 7° giorno

Assemblee di Dio in Italia

Chiesa valdese

Chiesa Evangelica Luterana

Unione delle Comunità ebraiche

Sacra arcidiocesi ortodossa

Chiesa Apostolica

Unione cristiana Evangelica Battista

Unione Buddista

Unione induista

Se non si esprime la propria preferenza, l’otto per mille delle tasse viene devoluto comunque, non in base alla propria scelta ma proporzionalmente alle scelte espresse, scelgono gli altri per te.

Meglio non distrarsi quindi, non illudersi su un risparmio inesistente e scegliere.

Il cinque per mille

Si parla sempre del cinque per mille di quanto comunque è dovuto, che possiamo indirizzare a enti di volontariato, ricerca o di interesse sociale.

Il dichiarante deve indicare il Codice Fiscale dell’ente prescelto fra i numerosissimi possibili beneficiari.

Il due per mille

Possiamo devolvere il due per mille di quanto dovuto a favore di un partito politico indicandone il codice.

Sia per il cinque per mille che per il due per mille, differentemente a quanto accade per l’otto per mille, solo gli importi relativi ai contribuenti che hanno espresso la loro scelta andranno come indicato mentre gli importi di chi non ha dato indicazioni resteranno nelle casse dello stato.

I contribuenti che non sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi 2019 possono in ogni caso scegliere di destinare il 2, 5 o 8 per mille compilando il modello messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e consegnandolo in busta chiusa entro il 31 ottobre 2019 presso gli uffici postali o ad un intermediario abilitato (Caf, commercialista, ecc).