La dichiarazione della Tari, la Tassa sui Rifiuti: cos'è e come pagare

La Tari, Tassa sui rifiuti, mira a promuovere la riduzione dei rifiuti e ad incrementare la raccolta differenziata, mediante un sistema che tende a commisurare il prelievo al grado di fruizione del servizio da parte dei cittadini, secondo il fondamentale principio comunitario in materia ambientale "chi inquina paga".

La tariffa è calcolata in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La tariffa è determinata sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

Come si compone

La tariffa TARI è la somma di due quote:

• una quota fissa, determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti;

• una quota variabile, determinata in relazione al numero degli occupanti.

Chiunque occupi appartamenti o locali adibiti a qualsiasi uso, domestico e non, sia che si tratti di proprietario che di affittuario, è tenuto a pagare la Tassa sui Rifiuti (TARI).

La denuncia TARI deve essere presentate entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è iniziata la detenzione dell’immobile. La denuncia avrà valore fino a successiva comunicazione da parte del contribuente.

La persona interessata deve presentare una comunicazione in carta semplice all’ufficio Tributi, utilizzando il modulo dedicato, in una delle seguenti modalità:

Di persona presso gli uffici della Ripartizione Tributi in Corso Vittorio Emanuele 113. In questo caso è possibile delegare una persona di fiducia, compilando l’apposito spazio disponibile in calce al modulo;

Per via telematica attraverso il portale egov.ba.it, accedendo con le proprie credenziali SPID;

Tramite PEC all’indirizzo riscossionetributi.comunebari@pec.rupar.puglia.it

Per posta ordinaria o raccomandata da inviare alla Ripartizione Tributi all’indirizzo indicato nella sezione “DOVE”

Tramite CAF convenzionato con il Comune di Bari (consulta elenco CAF)

N.B. Nella compilazione del modulo è obbligatorio indicare i dati catastali dell’immobile.

Documenti da allegare

Copia del documento d’identità del dichiarante.

Dove recarsi

UFFICIO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - UTENZE DOMESTICHE

Numero di telefono : 080/5773558 080/5773568 080/5773585 080/5773574 080/5773576 080/5773586 080/5773569 080/5773570

Numero di fax : 080/5773501

Posta elettronica : rip.tributi@comune.bari.it

Orari di apertura al pubblico :

Lunedì : 9.00 - 12.00

Martedì : 9.00 - 12.00 e 15.30 - 17.00 (chiuso il pomeriggio nei mesi di giugno, luglio e agosto)

Mercoledì : chiuso

Giovedì : 9.00 - 12,00

Venerdì : 9.00 - 12.00



Indirizzo : Corso Vittorio Emanuele II,113 70122 BariUFFICIO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - UTENZE NON DOMESTICHE

Numero di telefono : 080/5773555 080/5773577 080/5775508 080/5773578

Numero di fax : 080/5773501

Posta elettronica : rip.tributi@comune.bari.it

Orari di apertura al pubblico :

Lunedì : 9.00 - 12.00

Martedì : 9.00 - 12.00 e 15.30 - 17.00 (chiuso il pomeriggio nei mesi di giugno, luglio e agosto)

Giovedì : 9.00 - 12.00

Venerdì : 9.00 - 12.00



Indirizzo : Corso Vittorio Emanuele II,113 70122 Bari

