Abbonamenti Amtab a tariffa agevolata: come ottenere il rilascio

L’Amtab rende noto che, a partire da martedì 3 settembre 2019, saranno rilasciati gli abbonamenti a tariffa agevolata in favore di studenti, persone con disabilità, maestri del lavoro, pensionati con basso reddito e over 65. Per ottenere tali agevolazioni, gli utenti aventi diritto dovranno recarsi presso la sede del Municipio I, in via Trevisani 206, secondo il calendario indicato:

• over 65: il martedì e il giovedì, dalle ore 9 alle 12

• tutte le altre categorie di persone: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13; il martedì e il giovedì, oltre l’orario mattutino, dalle ore 15 alle 17.

Si precisa inoltre che gli abbonamenti annuali a tariffa agevolata riservati agli over 65, rilasciati nel 2017 e nel 2018, già prorogati sino al 31 agosto 2019, sono da ritenersi validi sino a nuove disposizioni e pertanto non necessitano di rinnovo.