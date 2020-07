Abbonamento mezzi pubblici annuale: agevolazioni ed esenzioni

Muoversi a Bari con i mezzi pubblici è possibile grazie alle Ferrovie Sud- Est, alla Ferrotramviaria e all'AMTAB S.p.A, società, quest'ultima, che offre un'ampia gamma di titoli di viaggio, in grado di soddisfare tutte le esigenze di collegamento. L'abbonbamento annuale consente di viaggiare utilizzando il servizio di TPL della città di Bari per 365 giorni a partire dalla data di obliterazione. Per quanto riguarda gli abbonamenti annuali la società AMTAB mette a disposizione una serie di agevolazioni in funzione di alcuni requisiti.

Ecco chi può beneficiare:

PENSIONATI A BASSO REDDITO-MINIMO INPS

Abbonamento annuale pensionati a basso reddito e pensionati a minimo INPS € 50,00

Pensionati a basso reddito

Con reddito individuale non superiore ad € 6.056,96

Con reddito coniugale non superiore ad € 12.653,42

Pensionati minimo INPS

Tra il 60° e il 64° anno d'età con reddito individuale non superiore ad € 8.370,18

Tra il 60° e il 64° anno d'età con reddito coniugale non superiore ad € 14.259,18

L’abbonamento è rilasciato dall'Ufficio Abbonamenti di AMTAB S.p.A. previa presentazione della domanda predisposta

ABBONAMENTO OVER 65

Abbonamento Over 65

L'abbonamento dà diritto a viaggiare gratuitamente, tutti i giorni, su tutte le linee del trasporto pubblico locale di AMTAB S.p.A. nelle seguenti fasce orarie: 8.30 - 12.30 e 15.30 - fine servizio.

L'abbonamento è personale e può essere rilasciato unicamente ai residenti nella città di Bari di età superiore a 65 anni

Per ottenere l'abbonamento è necessario presentare l'apposito modulo.

STUDENTI

Abbonamento studenti 12 mesi € 180,00

L'abbonamento consente di viaggiare utilizzando il servizio di TPL per 365 giorni a partire dalla data di obliterazione e deve essere accompagnato dal pass rilasciato dall'Ufficio Abbonamenti di AMTAB S.p.A. previa presentazione del certificato di frequenza rilasciato dall'istituto statale o paritario oppure autocertificazione (con fotocopia di documento di identità) da sottoscrivere in loco e di una foto tessera recente.

Abbonamento universitario 12 mesi € 70,00

L'abbonamento consente di viaggiare utilizzando il servizio di TPL per 365 giorni a partire dalla data di obliterazione e deve essere accompagnato dal pass rilasciato dall'Ufficio Abbonamenti di AMTAB S.p.A. previa presentazione della domanda predisposta corredata di certificato di iscrizione o di frequenza rilasciato dall'ente universitario e di due foto tessera recenti.

MAESTRI DEL LAVORO

Abbonamento annuale Maestri del Lavoro € 125,00

L'abbonamento consente di viaggiare utilizzando il servizio di TPL per 365 giorni a partire dalla data di obliterazione per i cittadini del Comune di Bari insigniti dell’onorificenza Maestri del Lavoro con reddito individuale fino a € 13.062,14 o reddito coniugale fino a € 26.124,28 L’abbonamento viene rilasciato dall'Ufficio Abbonamenti di AMTAB S.p.A. previa presentazione della domanda predisposta

Abbonamento annuale Maestri del Lavoro € 183,00

L'abbonamento consente di viaggiare utilizzando il servizio di TPL per 365 giorni a partire dalla data di obliterazione per i cittadini del Comune di Bari insigniti dell’onorificenza Maestri del Lavoro con reddito individuale oltre € 13.062,14 o reddito coniugale oltre a € 26.124,28 L’abbonamento viene rilasciato dall'Ufficio Abbonamenti di AMTAB S.p.A. previa presentazione della domanda predisposta

ABBONAMENTI CATEGORIE SPECIALI

L’accesso alle agevolazioni tariffarie per le categorie speciali, invalidi civili, del lavoro e per servizio (percentuale di invalidità superiore al 20%) e invalidi di guerra (categorie da IV a VIII), avranno come criterio di valutazione l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

La certificazione attestante l’indicatore ISEE, valida ai fini del riconoscimento del diritto a prestazioni agevolate, si ottiene dietro presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica presso gli Enti preposti (INPS, CAF, etc…).

Per maggiori informazioni sull’ISEE è possibile consultare il sito INPS.

Altre agevolazioni sul sito AMTAB S.P.A. - BARI.

Ferrovie Sud-Est

Agevolazioni tariffarie in favore di categorie protette

La Regione Puglia può disporre il rilascio da parte delle imprese di documenti di viaggio per la circolazione gratuita sui servizi di trasporto, (art.30 L.R. 18 del 31 ottobre2002 - Regione Puglia) per le seguenti categorie di cittadini:

i privi di vista per cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuale accompagnatore, se ne è riconosciuto il diritto;

gli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio, iscritti alla prima, seconda e terza categoria della tabella A) allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 113 e successive modificazioni, e loro eventuale accompagnatore, se ne è riconosciuto il diritto;

gli invalidi civili e i diversamente abili certificati dall'autorità competente, ai quali sia stata accertata una invalidità in misura non inferiore all'80 per cento e loro eventuale accompagnatore se ne è riconosciuto il diritto, nonché gli invalidi del lavoro certificati dall'autorità competente, ai quali sia stata accertata una invalidità in misura non inferiore al 70 per cento. Qui tutte le informazioni complete.

Ferrotramviaria

Il trasporto pubblico offerto dall'azienda barese Ferrotramviaria, grazie a degli accordi commerciali, partnership e convenzioni, permettono una maggiore ed anche piu' conveniente fruibilita' dei servizi da parte degli utenti. Qui le agevolazioni offerte dalla società per alcune categorie.

