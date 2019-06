Bari digitale: i biglietti per gli autobus AMTAB si acquistano con lo smartphone

Bari Digitale è la nuova App che consente al cittadino di acquistare biglietti elettronici per gli autobus AMTAB e di pagare il parcheggio nelle aree ZSR, direttamente dal proprio Smartphone.Per consentire l'accesso ai servizi è necessario effettuare una registrazione direttamente attraverso l'app “Bari Digitale” disponibile per smartphone Android e iOS dotati di GPS e connessione ad Internet.Ulteriori informazioni sono disponibili anche sul sito dell' AMTAB.

Come posso fare?

La persona interessata deve scaricare l’applicazione, disponibile per iOS e Android sui rispettivi store, ed effettuare la registrazione al servizio (vedi “Guida alla registrazione” in calce alla scheda).

Come acquistare i bigliettiIl Cittadino può acquistare i biglietti scegliendo una delle seguenti modalità:

direttamente all’interno del Digital Store, con carta di credito (vedi “Guida all’acquisto);

acquistando una carta prepagata presso l’Ufficio Abbonamenti AMTAB o presso le rivendite autorizzate;

sul sito del Comune di Bari, nella pagina dedicata ai “Servizi e pagamenti online” . N.B. In questo caso è necessario essere registrati al portale comunale www.comune.bari.it . Per procedere all’acquisto dei biglietti online basterà seguire i seguenti passi:

effettuare il login sul sito del Comune; accedere al servizio nell’area dei pagamenti online; inserire l’indirizzo e-mail collegato all’account di Bari Digitale da ricaricare (il sistema verificherà l’esistenza dell’utente sulla piattaforma BariDigitale); scegliere il prodotto da acquistare (biglietto autobus o crediti per la sosta); effettuare il pagamento sul circuito prescelto; visualizzare e stampare la conferma di avvenuta transazione.

Tutti i biglietti acquistati sono visibili all’interno del “Portafoglio”.

Come utilizzare i biglietti elettronici A bordo dell’autobus il passeggero può utilizzare i biglietti già acquistati e disponibili all’interno del “Portafoglio”. Basterà selezionare il numero di biglietti da utilizzare e obliterarli digitando il numero sociale dell’autobus (numero a 4 cifre visibile in vari punti all’interno e all’esterno del mezzo). Al termine dell'operazione di obliterazione l'utente riceverà una conferma.

Controlli Su richiesta del controllore il passeggero deve esibire il biglietto elettronico, sul proprio smartphone, sotto forma di QR code.

Applicazione Gratuita

Biglietti € 1,00 per il biglietto da 75 minuti

(Comune di Bari)