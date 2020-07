Trasporti urbani ed extraurbani: informazioni, mappe, biglietti e abbonamenti dei mezzi pubblici

Muoversi a Bari con il servizio di trasporto pubblico è semplice grazie alla fitta rete di bus funzionali e agevoli che collegano gran parte del territorio. Una città ben collegata da linee urbane grazie ad Amtab e ai collegamenti extraurbani forniti dalle società Miccolis, Ferrovie Sud-Est, Ferrotramviaria e STP.

Trasporti urbani

Amtab S.p.A . gestisce il servizio di Trasporto Pubblico Locale nella città di Bari oltre ad effettuare una serie di altri servizi di trasporto, sempre nell'ambito del territorio cittadino.

Qui potete trovare tutti gli orari e le linee del giorno desiderato.

Amtab S.p.A offre un'ampia gamma di titoli di viaggio, in grado di soddisfare tutte le esigenze di spostamento.

Le tariffe di biglietti e abbonamenti sono regolate dalla Delibera G.C.n.563 del 6 settembre 2018

Titoli di viaggio ordinari

Agevolazioni tariffarie

Qui altri servizi di trasporto relativi a quello scolatsico e al park & ride

Qui le rivendite autorizzate per l'acquisto biglietti

Trasporti extraurbani

Ferrotramviaria garantisce il servizio automobilistico che si sviluppa lungo una rete di 133 Km ed è svolto prevalentemente su percorso parallelo alla ferrovia, da Bari a Barletta, collegando i centri del nord barese già serviti dalla stessa.

In più la linea ferroviaria Bari-Barletta collega a Bari importanti Comuni del nord barese: Bitonto, Terlizzi, Ruvo, Corato, Andria, Barletta ed il quartiere di Bari Palese con due fermate ai margini periferici e l'Aeroporto.

Sul sito dell'azienda è possibile cercare il collegamento di cui si ha bisogno, visualizzare e scegliere il percorso da effettuare ed acquistare il biglietto o l'abbonamento utilizzando la carta di credito. Si possono inoltre caricare sulla tessera personale e-via gli abbonamenti. In alternativa, si possono scaricare direttamente gli orari in pdf e rivolgersi alle biglietterie presenti nelle varie fermate per l'acquisto di biglietti e/o abbonamenti.



E' possibile visualizzare la posizione di una stazione nella mappa, seleziona la casella di stazione dal grafico delle linee con orari e percorsi. Qui le tariffe di abbonamenti e corse singole.



Miccolis S.p.A . fornisce servizi di tipo ordinario con esercizio annuale, ma anche con collegamenti scolastici e altre linee di carattere stagionale.

I servizi Provinciali e Regionali:

Ordinarie

Estive

Scolastiche

Tariffe

Le Ferrovie Sud-est collegano Bari con la parte sud orientale della provincia garantendo una serie di tratte grazie a ferrovie e autolinee:

Qui la ricerca di tutti gli orari per ogni destinazione

Info sugli abbonamenti e biglietti online

Qui le mappe del servizio bus sostitutivo del servizio ferroviario.

La STP S.p.A garantisce le corse sia regionali che provinciali. Ecco le autolinee:

Provinciali

Barletta-Trani-Molfetta-Bari Zona Ind.le

Spinazzola-Trani-Bari

Andria-Trani

Ruvo di P.-Terlizzi-Molfetta-Trani (diram. Terlizzi-Palombaio; diram.Terlizzi – Giovinazzo)

Molfetta-Altamura

Bitonto-Grumo A.-Adelfia

Bitonto-Giovinazzo-Molfetta

Bitonto-Toritto

Mola di Bari-Bari (diram. Mola di Bari-Triggiano ospedale)

Mola di Bari-Cozze-Conversano

Mola di Bari-Rutigliano-Noicattaro

Monopoli-Bari Zona Industriale

Gioia del Colle-Altamura-Poggiorsini (diram. Santeramo-Ferrosud; dir. Santeramo-Altamura Fornello)

Altamura-Bari Zona Industriale

Altamura-Santeramo-stabilimento Termosud

Qui le tariffe dei biglietti singoli e abbonamenti

Qui gli orari invernali e quelli estivi

Sita Sud S.r.l. svlolge tra le tante attività anche quella trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano.

Qui tutti gli orari e il tariffario degli abbonamenti.

Qui le agenzie per la vendita dei biglietti e abbonamenti.

(Fonte e d info STP, AMTAB, MICCOLIS, FERROVIE DEL SUDEST, FERROTRAMVIARIA e SITA SUD)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.