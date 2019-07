Mezzi pubblici per il Karol Wojtyla: come raggiungere l'aeroporto di Bari dalla città

Per chi deve viaggiare in aereo e non ha la macchina per recarsi in aeroporto, esistono una serie di collegamenti facili e abbastanza veloci che permettono di raggiungere il terminal di Bari. Il principale aeroporto della Puglia si trova a Bari ed è appunto quello di Karol Wojtyla a 9 Km a Nord-Ovest dal centro città. E' un areoporto molto frequentato e il traffico dei passeggeri è in costante aumento da diversi anni anche grazie ai numerosi collegamenti con le città europee.

Come arrivare all’aeroporto di Bari dalla stazione Centrale?

Da Bari Centrale all’aeroporto con lo Shuttle Tempesta. Tra la stazione di Bari e l’aeroporto ci sono diverse possibilità per poterci arrivare. Una delle opzioni è lo Shuttle Tempesta, che impiega circa 30 minuti. La fermata è fuori dai terminal dell’aeroporto. Una volta che sarete all'uscita, a pochi passi dal vostro desk e dai controlli, troverete la fermata. Il costo: 4 euro a persona.

Da Bari Centrale all’aeroporto con il Bus 16. Il collegamento con il bus 16 non è diretto ed effettua numerose fermate intermedie, forse per questo anche il meno costoso: il biglietto, infatti, costa solo 1 euro e 1,50 euro se comprato a bordo. In circa 45/50 minuti è possibile raggiungere l’aeroporto. La fermata è fuori i terminal degli arrivi.

Il treno diretto in aeroporto da Bari stazione. Se amate viaggiare comodi anche il treno diretto da Bari-stazione a Bari-aeroporto è un buon collegamento: la stazione della Ferrotramviaria ha creato un collegamento veloce e con un costo di 5 euro in 15 minuti di viaggio si raggiunge direttamente l'aeroporto. Nella città di Bari ci sono diverse fermate da cui prendere il treno per l'aeroporto: Brigata Bari, Crispi e Quintino Sella. I biglietti del treno si possono acquistare anche online, sul sito della Ferrovia Nord Barese. La fermata in aeroporto è all’interno dello scalo, direttamente collegato con un tunnel alla zona Arrivi dell’aeroporto Karol Wojtyla: è un'ottima soluzione per chi deve recarsi in aeroporto.

La metro che arriva da diverse zone di Bari all’aeroporto. Sono due le linee metropolitane che collegano la città di Bari all’aeroporto: la FM1 e la FM2. Dovunque siate, non vi sarà difficile raggiungere l’aeroporto, prendendo la metro di Bari. La fermata alla quale dovete scendere è, ovviamente, “Aeroporto”, e il biglietto ha prezzi diversi a seconda che siate vicini o più lontani.