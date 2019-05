'Park&Ride’: aree di sosta e navetta per il centro cittadino di Bari

Bari è una città davvero caotica. Spesso muoversi con la propria auto è davvero un'impresa. Tante persone, soprattutto i pendolari, decidono di muoversi e raggiungere il centro cittadino grazie ai servizi di bus navetta presenti nelle aree di sosta di parcheggi comunali. Vediamo dove si trovano e come funzionano.

La persona che arriva in città con la propria auto ha la possibilità di utilizzare le aree di sosta ‘Park&Ride’ e prendere una navetta per il centro cittadino.

I parcheggi di scambio attivi si trovano presso:

Lungomare Vittorio Veneto (Navetta A)

Corso Trieste Pane e Pomodoro (Navetta B)

Largo 2 Giugno (Navetta C).

Come raggiungere il centro cittadino

La persona interessata lascia la propria auto presso una delle zone riservate alla sosta e utilizza i bus navetta per raggiungere il centro cittadino. La tariffa applicata per il Park & Ride consiste in un biglietto giornaliero di € 1,00, che comprende, oltre al costo della sosta nei parcheggi di interscambio, anche la possibilità, per il conducente del veicolo, di utilizzare gratuitamente i bus navetta lungo i tre itinerari che portano nel centro della città. Gli altri passeggeri del veicolo, per utilizzare i bus navetta, devono acquistare un mini-biglietto da 30 centesimi direttamente dagli addetti al servizio presso le aree di sosta.

I costi

Per usufruire della sosta e utilizzare i bus

Tariffa giornaliera parcheggio e passaggio conducente: € 1,00

Tariffa bus passeggero: € 0,30

Abbonamento settimanale (dal lunedì al sabato, esclusi festivi): € 5,00

Abbonamento mensile (tutti i giorni feriali, esclusi i festivi): € 15,00

Gli orari e le frequenze dei bus

Le aree di sosta sono aperte dalle ore 05:30 alle ore 23:00 dal lunedì al sabato, esclusi i festivi.

Frequenza dei bus:

dalle ore 05:30 alle ore 07:10, con frequenza di 20';

dalle ore 07:10 alle ore 21:00, con frequenza di 10';

dalle ore 21:00 alle ore 22:00, con frequenza di 15';

dalle ore 22:00 alle ore 23:00, con frequenza di 30'.

Tutte le informazioni sl sito del Comune di Bari